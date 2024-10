Atlas: Paes lidera no Rio de Janeiro com 49% dos votos; Ramagem tem 32,1%

Do UOL, em São Paulo

Eduardo Paes (PSD), atual prefeito da cidade do Rio de Janeiro, segue em vantagem para se manter no cargo, segundo levantamento AtlasIntel divulgado nesta segunda-feira (30).

O que aconteceu

Paes tem 49% das intenções de voto contra 32,1% de Alexandre Ramagem (PL), uma diferença de 13,9 pontos percentuais. O candidato à reeleição teve leve oscilação para cima em relação à última pesquisa feita na semana passada (de 48,6% para 49%). O mesmo ocorreu com Ramagem que saiu dos 32% para 32,1%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

O atual prefeito pode ser reeleito no 1º turno. Quando é considerada a margem de erro, de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, o candidato atinge 50,6% das intenções de voto.

Veja as projeções para o 1º turno:

Eduardo Paes (PSD): 49%

Alexandre Ramagem (PL): 32,1%

Tarcísio Motta (PSOL): 8,1%

Carol Sponza (Novo): 3%

Cyro Garcia (PSTU): 1,4%

Marcelo Queiroz (PP): 1,3%

Rodrigo Amorim (União): 1,3%

Juliete Pantoja (UP): 0,8%

Indecisos: 2%

Branco/nulo: 1,1%

Paes venceria em segundo turno

Em um eventual segundo turno, o atual prefeito, Eduardo Paes, ganharia dos seus dois oponentes mais bem posicionados na pesquisa: Alexandre Ramagem e Tarcísio Motta.

Eduardo Paes 57% x 36% Alexandre Ramagem

Eduardo Paes 52% x 22% Tarcísio Motta

O cenário no segundo turno é de estabilidade nas posições. Paes segue com pouca oscilação saindo dos 22 pontos percentuais de vantagem contra Ramagem na pesquisa da semana passada para 21 da atual pesquisa. Contra Mota, a diferença diminuiu: foi de 39 pontos percentuais para 30.

Criminalidade é o maior problema para moradores do Rio

O instituto perguntou quais são os principais problemas que afetam a cidade do Rio de Janeiro no dia a dia. Estes são os dez mais citados:

Criminalidade: 82,2%

Saúde: 42,3%

Corrupção: 34,1%

Educação: 29,6%

População de rua: 23,2%

Transporte público: 15,9%

Engarrafamentos: 15,7%

Desordem urbana e barulho: 13,9%

Degradação do centro da cidade: 9,5%

Habitação (moradia): 9%

Metodologia

O nível de confiança do levantamento é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número RJ-00739/2024. Foram entrevistados 1.633 eleitores do Rio, entre os dias 24 e 29 de setembro, via recrutamento digital aleatório.

A Atlas informa que os entrevistados são recrutados ao navegarem pela internet — e são geolocalizados a partir de qualquer tipo de dispositivo (smartphones, tablets, laptops ou PCs). O instituto diz que essa metodologia evita impacto psicológico da interação humana no momento da entrevista, em comparação com pesquisas presenciais domiciliares ou em pontos de fluxo (na rua ou pontos de ônibus, por exemplo), já que o eleitor pode responder o questionário.