'Parece provocação', diz Flávio Bolsonaro sobre apoio de Marçal a Ramagem

O senador Flávio Bolsonaro (PL) classificou como "provocação" a declaração de apoio de Pablo Marçal (PRTB) ao candidato bolsonarista à Prefeitura do Rio, Alexandre Ramagem (PL).

O que aconteceu

"Apoio não se nega", afirmou Flávio ao jornal O Globo. O deputado Ramagem é próximo à família Bolsonaro e foi chefe da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) durante o governo anterior.

"Mas, neste momento, fica parecendo mais uma provocação que vontade de ajudar", acrescentou o senador. Ramagem cresceu nas pesquisas de intenção de voto recentemente, entretanto o cenário atual aponta que ele não vai para o segundo turno. Na pesquisa Datafolha de 20 de setembro, Eduardo Paes (PSD) liderava com 59%, enquanto o candidato do PL tinha 17%. "Ramagem vem numa crescente forte nas últimas pesquisas e, com a presença de Jair Bolsonaro nessa reta final no Rio, estará no segundo turno", disse Flávio, à coluna de Bela Megale.

Marçal pediu votos a Ramagem em um vídeo divulgado em suas redes sociais. "Esse vídeo é para a gente entrar na guerra com o Ramagem. Ramagem para prefeito, Eduardo Paes já chega", afirmou o ex-coach e candidato à Prefeitura de São Paulo. "Não perca a sua esperança, coloca um cara de segurança pública para melhorar o principal problema do Rio de Janeiro."

A campanha de Ramagem não deve usar a declaração do ex-coach, segundo O Globo. O bolsonarismo também não quer comprar briga com Marçal, pois avaliam que seria um equívoco iniciar uma briga no campo da direita neste momento da campanha.

Estou aqui, meu irmão, apoio você de todo coração. Se precisar, estou desembarcando aí para ajudar nessa guerra. Você vai levar isso para o segundo turno e vamos vencer.

Pablo Marçal em vídeo de apoio a Ramagem

Bolsonaro X Marçal

Antes de se estranharem na eleição deste ano, Bolsonaro entregou medalha de "imbrochável" a Marçal Imagem: Instagram/Reprodução

Jair Bolsonaro (PL) já criticou Marçal publicamente na eleição paulistana. Durante toda a campanha, o candidato do PRTB tentou avançar sobre o eleitorado bolsonarista ao se classificar como o verdadeiro candidato da direita, apesar do apoio oficial do ex-presidente à reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB). Os dois chegaram a trocar provocações no X antes que a rede social fosse bloqueada pelo STF.

A avaliação bolsonarista é que Marçal quer ser presidente. Com Bolsonaro inelegível, o influenciador tentaria se cacifar como opção para a eleição nacional de 2026.