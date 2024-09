Hezbollah escolherá novo líder na primeira oportunidade, diz vice do grupo

BEIRUTE (Reuters) - O grupo libanês Hezbollah escolherá um sucessor para seu secretário-geral morto, Sayyed Hassan Nasrallah, "na primeira oportunidade" e continuará a luta contra Israel, disse o vice-líder do grupo apoiado pelo Irã, Naim Qassem, na segunda-feira.

Ele falou em um discurso televisionado, a primeira aparição de uma autoridade do Hezbollah desde que Nasrallah foi morto na sexta-feira em um ataque aéreo israelense nos subúrbios do sul da capital do Líbano.

"Escolheremos um secretário-geral para o partido na primeira oportunidade... e preencheremos a liderança e os cargos de forma permanente", afirmou Qassem, falando em frente a painéis de madeira de um local não revelado.

Qassem disse que os combatentes do Hezbollah continuaram a disparar foguetes a uma profundidade de até 150 quilômetros em território israelense e estavam prontos para enfrentar qualquer possível incursão terrestre israelense.

"O que estamos fazendo é o mínimo necessário... Sabemos que a batalha pode ser longa", declarou ele. "Venceremos como vencemos na libertação de 2006 diante do inimigo israelense", acrescentou, referindo-se ao último conflito sangrento entre os dois inimigos.

Qassem, que pediu paciência aos apoiadores, afirmou que o Hezbollah estava lidando com o assassinato de seus quadros nomeando substitutos.

"Israel não conseguiu atingir nossas capacidades militares, e o que sua mídia diz sobre atingir a maioria das capacidades de médio e longo alcance é um sonho que eles não alcançaram e nunca alcançarão", disse ele, referindo-se aos foguetes do Hezbollah.

Ele também culpou os Estados Unidos por fornecerem o que ele descreveu como apoio "ilimitado" a Israel.

