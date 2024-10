Democratas entram com ação para bloquear decisão da Geórgia de contagem de votos manual

Por Jack Queen

(Reuters) - O Comitê Nacional Democrata entrou com uma ação, nesta segunda-feira, contra o Conselho Eleitoral do Estado da Geórgia para impedir o órgão de exigir uma contagem manual das cédulas de votação da eleição de 5 de novembro, alegando que a decisão poderia atrasar a apresentação de resultados e semear o caos no processo eleitoral.

A mudança de regra, aprovada com uma votação de 3 a 2 por aliados do candidato presidencial republicano, Donald Trump, exige que os responsáveis pela apuração façam uma contagem manual dos votos para garantir que eles correspondam ao total contado pelas máquinas.

O Comitê Nacional Democrata disse, em uma petição apresentada no tribunal do Condado de Fulton, que a mudança levaria a "atrasos significativos" na divulgação dos resultados das eleições e que "causaria caos" na eleição.

"Essa regra nada mais é do que uma tentativa descarada de Donald Trump e seus aliados do MAGA no Conselho Eleitoral do Estado da Geórgia de lançar dúvidas sobre nossas eleições e minar o resultado", disse Monica Guardiola, co-diretora executiva interina do comitê democrata, em comunicado.

Um representante do Conselho Eleitoral da Geórgia não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Um julgamento sobre esse caso deve começar em Atlanta na terça-feira.