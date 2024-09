Devoção digital: milhares de fiéis acordam de madrugada para rezar com frei

Na noite anterior, a pedagoga Eugenia Santana de Oliveira Santos, 52, já tinha deixado tudo preparado na mesa da sala: Bíblia, uma cruz, caderno de oração, terço, vela e uma pequena imagem de São Miguel Arcanjo.

O despertador tocou antes do sol nascer. Mesmo com sono, ela trocou de roupa, foi para a sala e ligou a TV para acompanhar mais um dia da Quaresma de São Miguel Arcanjo, conduzida pelo Frei Gilson em seu canal no YouTube, que tem mais de 5 milhões de inscritos. A transmissão ao vivo começou às 4h da manhã.

Outras centenas de milhares de pessoas também acompanharam a live de oração naquela terça-feira. Ao final do dia, o vídeo já tinha sido visto mais de 1 milhão de vezes na plataforma, sem contar o público do Instagram e do Facebook do frei, que pertence à Congregação dos Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo.

A Quaresma de São Miguel Arcanjo é uma tradição com duração de 40 dias, de 15 de agosto a 29 de setembro, em que os fiéis colocam suas intenções particulares sob os cuidados do arcanjo São Miguel —conhecido por ter derrotado Satanás e seus seguidores na batalha celestial descrita no livro do Apocalipse, e cuja memória é celebrada neste domingo (29/9).

Quem criou essa devoção e lhe deu esse nome foi São Francisco de Assis, de acordo com as biografias do santo italiano. "São Francisco de Assis é o inventor disso. Portanto, nós estamos copiando São Francisco de Assis, que fazia 40 dias de oração, penitência e caridade pedindo a intercessão de São Miguel", diz o frei, em um vídeo em seu canal.

Católica que vai à missa todo domingo, Eugenia participa da Quaresma de São Miguel Arcanjo com Frei Gilson há três anos. Ela conta que sempre teve o hábito de acordar mais cedo para rezar. "Diante da rotina corrida, se eu não der as primeiras horas do dia para Deus, fica mais difícil fazer isso mais tarde e, para mim, a oração é o alimento da minha alma, assim como um alimento sólido abastece meu corpo."

Quando a coordenadora pedagógica sai de casa às 6h para ir ao trabalho, escuta o restante da live no carro —a transmissão vai até às 7h. A oração conduzida pelo frei também toca em seu fone de ouvido nos dias em que ela sai de casa mais cedo para correr, antes do expediente. "Sou corredora de rua e costumo correr às 5h40, vou ouvindo a Quaresma pelo caminho, é uma benção."

Por que rezar de madrugada?

A quaresma na madrugada ao vivo foi uma iniciativa que surgiu durante a pandemia, mas esse não foi o motivo que levou o frei a começar as lives.

Acordar cedo era sua maior dificuldade quando ele entrou no convento. Depois de alguns anos, o religioso se acostumou a levantar todos os dias às 5h30. Porém, em uma determinada Quaresma, período em que os fiéis costumam fazer alguma penitência, ele decidiu que a sua seria acordar às 4h durante 40 dias.

"Partilhei a ideia com meu superior [no convento], ele achou meio loucura, mas permitiu", brincou Frei Gilson, em participação recente no podcast "Inteligência Ltda.". Na época, pensou na possibilidade de transmitir a oração em suas redes sociais para que, "se alguém estivesse com insônia ou pensando coisas ruins, teria aquele amparo e poderia rezar junto" com ele.

"Na primeira quaresma, tô lá rezando, de repente: 20 mil pessoas, 30 mil pessoas, 40 mil, 60 mil. Pensei 'que loucura! 4h da manhã' (...) Na primeira semana, tivemos 317 mil pessoas acompanhando ao vivo", contou.

Zé Neto participou de live de oração com frei Gilson Imagem: Reprodução/YouTube

A audiência cresce ainda mais quando o frei convida personalidades para participar da oração. O vídeo em que o humorista Rogério Vilela esteve presente alcançou 1,7 milhões de visualizações no YouTube, o mesmo número do dia em que o cantor sertanejo Zé Neto participou.

A participaçã o de Zé Neto foi a primeira aparição do artista em suas redes sociais após uma pausa na agenda de shows para fazer um tratamento para depressão e ansiedade. Na live, o frei dedicou as orações ao cantor e a todas as pessoas que também sofrem com transtornos de saúde mental.

Em todas as transmissões, a seçã o de comentários envolve pedidos de oraçã o do público, que vão desde a cura de doenças até "pelo fim de pensamentos perturbadores", além de agradecimentos por graças alcançadas. O frei afirma já ter recebido cerca de 10 mil testemunhos de relatos de curas físicas, conquistas financeiras e de pessoas que se reconectaram com a fé nesse período.

A farmacêutica Gabriela Lopo, 30, diz que decidiu acompanhar as lives sem uma intenção específica em mente. "Fiz mais para ter um momento de maior dedicação a Deus, porque a rotina acaba tomando conta de tudo e eu não estava conseguindo ter esse tempo", conta ela, que acompanhou as lives junto com o irmão e até desenvolveu estratégias para se manter acordada: "Às vezes, pintava a unha enquanto rezava, pra me manter de olhos abertos".

Acordar mais cedo para rezar também parecia uma ideia impossível para a estudante de Letras da USP Maria Cecília Lira, 21. Mas o rosário de madrugada acabou se revelando um "cansaço que valeu a pena", diz ela.

"O frei tem um carisma muito bom para atrair jovens, não é uma oração que é chata, muito pelo contrário. Você termina a oração sendo uma pessoa diferente que você nem imaginava que poderia ser."

A live envolve a oração do rosário diante do Santíssimo Sacramento, como os fiéis se referem a Jesus Cristo na hóstia consagrada. Depois, o frei dá a bênção, faz uma oração de cura pelos enfermos e reflete sobre alguma passagem da Bíblia. A transmissão se encerra após a celebração da missa.

Todo ano, a iniciativa também pede doações para ajudar alguma instituição social —em 2024, foi a vez da Obra Social Santa Luzia, escola de ensino infantil que foi destruída pelas chuvas do Rio Grande do Sul.

Para Frei Gilson, rezar de madrugada é um jeito de imitar Jesus Cristo. "Leia a Bíblia e você vai ver diversas vezes que Jesus passava noites inteiras em oração. Então, eu queria seguir esse exemplo de Jesus", diz ele em um vídeo em seu canal.

A reportagem tentou contato com o religioso, mas não teve retorno até a publicação —segundo a secretária do frei, para conseguir lidar com todos seus compromissos, ele estava tendo apenas três horas de sono por noite.