Nagel, do BCE, diz que independência está no DNA dos bancos centrais

BERLIM (Reuters) - A independência dos bancos centrais é de extrema importância, disse o membro do BCE Joachim Nagel nesta quarta-feira, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, por ser lento.

"Independência dos bancos centrais, esse é o DNA dos bancos centrais, do bom banco central", disse Nagel à Bloomberg TV em Washington, onde participará das reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial.

Ele disse que Powell é "um excelente banqueiro central" que "fez um trabalho maravilhoso".

(Reportagem de Kirsti Knolle e Miranda Murray)