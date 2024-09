Marçal chama Boulos de 'Boules', toma advertência e perde 30 segundos

O candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) foi advertido durante o debate da TV Record, neste sábado (28), após usar um apelido contra o adversário Guilherme Boulos (PSOL).

O que aconteceu

Marçal se referiu ao adversário como "Boules" e se desculpou em seguida. Ainda no primeiro bloco do debate, Marçal afirmou sobre o candidato do PSOL: "Eu não quero ver 'Boules', perdão, eu não quero ver Boulos sendo prefeito dessa cidade".

Apelidos foram proibidos por regras da emissora. Antes do início do debate, o mediador Eduardo Ribeiro reforçou as regras do encontro. "O mais importante, que em condições normais talvez nem precisasse ser lembrado, as senhoras e os senhores concordaram em proibir nesta noite apelidos, palavrões, gestos que sejam desrespeitosos, ou então que roubem a atenção do adversário", afirmou o apresentador.

Após a fala de Marçal, candidato foi advertido. Depois de chamar o adversário de "Boules", Marçal foi advertido pelo mediador com a perda de 30 segundos nas declarações finais do primeiro bloco. "O senhor usou um apelido, foi rápido, pediu perdão, mas eu preciso ser rigoroso e serei com todos, então o senhor acaba de ser advertido e perder 30 segundos das considerações finais."

Marçal já havia usado apelido contra adversário em várias outras ocasiões. Em debates anteriores e publicações nas redes sociais, o empresário já havia se referido a Boulos como "Boules", em alusão ao Hino Nacional com linguagem neutra que foi cantado em um evento de campanha do deputado do PSOL, no fim de agosto.

*Participam desta cobertura: Anna Satie, Bruno Luiz, Caíque Alencar, Laila Nery, Manuela Rached Pereira, Rafael Neves e Saulo Pereira Guimarães, do UOL, em São Paulo, e Caio Santana, colaboração para o UOL.