Lavrov alerta Ocidente contra "lutar para vencer uma potência nuclear"

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse neste sábado à Organização das Nações Unidas (ONU) que não faz sentido ignorar alternativas às propostas de paz para a Ucrânia, alertando o Ocidente sobre o perigo de tentar "lutar pela vitória contra uma potência nuclear".

Dirigindo-se à Assembleia Geral da ONU, Lavrov atacou os apoiadores da Ucrânia, que defendem o plano de paz proposto por Kiev.

A Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022. Nove meses depois, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, anunciou um plano de paz com dez tópicos para dar um fim à guerra, com base na Carta fundadora da ONU e no direito internacional. Moscou rejeitou o plano.

"Nem vou falar aqui sobre a falta de sentido e o perigo da própria ideia de tentar lutar pela vitória contra uma potência nuclear, que é o que a Rússia é", disse Lavrov.

"Igualmente sem sentido são os apoiadores ocidentais de Kiev jurando que não há alternativa às negociações baseadas na infame fórmula de paz."

Invocando os planos dos aliados ocidentais na década de 1940 para "destruir" a União Soviética, ele acusou o Ocidente de tentar dar uma "derrota estratégica" à Rússia na Ucrânia.

"Os atuais estrategistas anglo-saxões não estão escondendo suas ideias. Por enquanto, eles esperam, é verdade, derrotar a Rússia usando o regime neonazista ilegítimo de Kiev, mas já estão preparando a Europa para que ela também se lance nessa traquinagem suicida", disse Lavrov.

(Reportagem de Simon Lewis e Michelle Nichols)