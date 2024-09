Debate para prefeito hoje na Record: que horas começa e onde assistir

O debate da TV Record para a Prefeitura de São Paulo (SP) ocorre neste sábado (28), às 20h40. O evento será transmitido no canal da emissora na TV aberta, no portal R7 e na plataforma PlayPlus.

Foram convidados e confirmaram presença os candidatos Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) José Luiz Datena (PSDB), Marina Helena (Novo), e Tabata Amaral (PSB).

As regras do debate prevêem expulsão de candidatos em caso de agressão física ou quatro advertências por ações como sair do púlpito ou usar palavrões. Além disso, infrações cometidas por assessores ou convidados poderão resultar em punições aos candidatos, que poderão ter seu tempo de fala nas considerações finais suspenso ou até serem excluídos do debate.

Quais são os próximos debates para prefeito de SP?

Veja agenda completa de encontros entre os candidatos à Prefeitura da capital paulista:

Record: 28 de setembro, às 20h40

28 de setembro, às 20h40 UOL/Folha de S.Paulo: 30 de setembro, às 10h

30 de setembro, às 10h TV Globo: 3 de outubro, às 22h

Calendário de debates do segundo turno (se houver):