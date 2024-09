'Puro frescor': este cobertor que 'esfria' promete ajudar a driblar o calor

Quem gosta do conforto de dormir de cobertor — até mesmo em dias quentes — pode se interessar por um modelo que promete a sensação de resfriamento, da marca Elegear. O item é bem avaliado por consumidores, com nota média de 4,4 (sendo cinco a máxima) na Amazon.

O produto inclusive pode ser um aliado para lidar com ondas de calor, como as que atingem parte do país. O Guia de Compras UOL mostra abaixo o que esse cobertor promete, a opinião de quem já usou e os pontos de atenção indicados por consumidores.

O que a Elegear diz sobre esse cobertor

É capaz de absorver o calor do corpo, reduzindo a temperatura da pele em 2 ºC a 5 °C;

Permite que você acorde seco e sem sensação pegajosa na pele;

Por ser dupla face, é feito de tecido de fibras refrescantes japonesas Arc-Chill (Q-Max > 0,4) na parte superior -- ideal para o clima quente, além de tecido 100% algodão natural na parte inferior -- ideal para primavera ou outono;

Medidas: 150 cm x 200 cm;

Pode ser lavado na máquina de lavar, porém não pode ser levado a secadoras.

O fabricante recomenda não lavar o cobertor com frequência, mas apenas de uma a duas vezes por ano, o que pode prevenir o surgimento de 'bolinhas'.

O que diz quem comprou

Entre as 26 mil avaliações do produto, 68% são de cinco estrelas. Confira alguns dos comentários de quem o comprou, disponíveis na página de venda na Amazon.

A manta é ótima para dias quentes, pois você consegue se manter coberto sem passar calor. Apesar de fino, o tecido é de extrema qualidade. Tenho certeza que durará por muito tempo.

Carolline Azevedo

Essa manta tem um lado de algodão macio e o outro lado de uma fibra, tipo uma malha, muito fresquinha e gostosa de se sentir no corpo. Antes só usava lençol quando cobria, mas essa manta realmente é muito boa.

Luciano

Puro frescor. Muito bom de usar e deixa a noite mais confortável.

Sergio Teodoro da Silva

Pontos de atenção

Em sua maioria, os comentários críticos citam que o produto não refrescaria, de fato, quem o usa.

O cobertor não é tudo isso que falam nas avaliações. No calor ele não gela, refresca um pouco por um tempo muito curto. Não vale o preço.

Juliana

O cobertor tem um tecido geladinho, porém, depois de um tempo no corpo, ele esquenta como qualquer outro tecido. Achei muito caro pelo que oferece.

Gabriela

Não refresca nadinha. Nem com ar-condicionado ligado.

Claudia De Simone

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.