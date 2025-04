Após Malafaia chamar generais de 'frouxos', Mourão rebate: 'Falastrão'

O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), ex-vice-presidente no governo de Jair Bolsonaro, criticou o pastor Silas Malafaia por ter ofendido generais do Exército durante manifestação na avenida Paulista.

O que aconteceu

Sem citar Malafaia nominalmente, Mourão chamou-o de "falastrão". O senador, que é general do Exército, disse que o pastor demonstrou "total falta de escrúpulos" ao ofender os militares. A publicação foi feita por Mourão nas redes sociais hoje, um dia depois da manifestação bolsonarista em São Paulo em defesa da anistia ao envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

Ao se aproveitar de um ato em defesa da necessária anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro para ofender os integrantes do Alto Comando do Exército, o falastrão que assim o fez demonstrou toda sua total falta de escrúpulos e seu desconhecimento do que seja Honra, Dever e Pátria; a tríade que guia os integrantes do Exército de Caxias. Hamilton Mourão, senador, em post no X

Malafaia chamou generais de "frouxos" durante o ato. "Cadê esses generais de quatro estrelas, do Alto Comando do Exército? Cambada de frouxos, cambada de covardes, cambada de omissos. Vocês não honram a farda que vestem. Não é para dar golpe, não, é para marcar posição."

Bolsonaro disse concordar com Malafaia. Em entrevista à revista Oeste noje, o ex-presidente citou o "desabafo" do pastor na Paulista. "Fiquei muito triste não com o Malafaia, mas com as verdades que ele falou. Realmente é revoltante a gente ouvir isso daí. Ele fala: 'Ninguém quer dar um golpe nenhum, não, mas o que está acontecendo é isso' e se dirigiu aí a algumas autoridades fardadas."

Malafaia foi um dos organizadores das manifestações bolsonaristas na Paulista e em Copacabana. Ele também fez críticas ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), por não pautar o projeto que concede anistia aos presos do 8 de Janeiro. "Se Hugo Motta estiver assistindo a isso aqui, espero que ele mude, porque você está envergonhando o honrado povo da Paraíba", disse.