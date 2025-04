Indicado de Trump para a Nasa apoia programa lunar em conversas com parlamentares, dizem fontes

Por Joey Roulette

(Reuters) - O escolhido do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para comandar a Nasa garantiu aos parlamentares que o retorno dos astronautas à Lua deve continuar sendo a principal estratégia da agência, afastando as preocupações de que a agenda espacial de Trump se concentre em viagens a Marte, disseram três pessoas familiarizadas com as discussões.

Desde que assumiu o cargo, Trump tem se concentrado no envio de missões a Marte, com pouca ou nenhuma menção à Lua em seus comentários públicos, despertando o temor entre empreiteiros espaciais e aliados dos EUA de que o presidente e seu futuro administrador da Nasa poderiam acabar com anos de trabalho e investimentos na direção de um programa de astronautas lunares com várias missões.

Mas Jared Isaacman, um empresário bilionário que Trump escolheu para dirigir a Nasa em dezembro, disse à equipe do Senado dos EUA em reuniões na semana passada que o retorno de humanos à Lua antes que a China envie seus próprios astronautas para lá é um imperativo nacional, disseram as fontes sob condição de anonimato porque as conversas eram privadas.

Isaacman apoiou o esforço lunar em uma reunião na última terça-feira com o presidente do Comitê de Comércio do Senado, Ted Cruz, um republicano do Texas, Estado que abriga o Centro Espacial Johnson da Nasa em Houston -- um importante centro para o programa lunar --, disseram duas das fontes.

Em seu primeiro mandato, Trump acelerou os esforços da Nasa relacionados à Lua e batizou o programa de Artemis, que desde então planejou várias missões ao satélite envolvendo dezenas de empresas privadas e centenas de milhões de dólares em financiamento federal. A Lua, de acordo com o programa, é um campo de provas para eventuais missões a Marte.

Mas o destino desse programa foi questionado quando Trump prometeu em seu discurso de posse lançar "astronautas norte-americanos para plantar as estrelas e listras no planeta Marte".

O CEO da SpaceX, Elon Musk, que gastou US$250 milhões para apoiar a campanha presidencial de Trump e pressionou pela indicação de Isaacman, recentemente considerou a Lua como uma distração de seu próprio objetivo de colonizar Marte.

"Parar na Lua simplesmente atrasa a chegada a Marte", escreveu Musk no X na semana passada.

Isaacman, CEO da empresa de processamento de pagamentos Shift4 Payments, é um parceiro próximo da SpaceX de Musk. O indicado já voou para o espaço duas vezes em cápsulas da SpaceX em missões totalmente privadas organizadas por seu programa Polaris, gastando centenas de milhões de dólares como um dos primeiros clientes de voos espaciais humanos da empresa espacial de Musk.

A expectativa é que ele enfrente perguntas dos parlamentares sobre seus laços com a SpaceX e seu apoio ao programa lunar em uma audiência de nomeação perante o Comitê de Comércio do Senado, marcada para a quarta-feira.

(Reportagem de Joey Roulette em Colorado Springs, Colorado)