Escolas voltam a funcionar em Angra e cidade retorna à normalidade

O município de Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro, contabilizou 331 desalojados acolhidos em quatro abrigos abertos pela prefeitura, que estão funcionando em escolas municipais. A orientação é que as pessoas permaneçam nos abrigos até que a Defesa Civil faça a vistoria dos imóveis e ateste que é seguro voltar para casa. Apesar do temporal, não houve mortes na cidade, atingida por fortes chuvas nos últimos dias.

As aulas recomeçaram hoje (7) na maioria das escolas do município, mas, em algumas, as atividades ainda não foram reiniciadas. As aulas na Escola Municipal Professora Manoelina Rodrigues Barbosa, no Parque Mambucaba, serão retomadas nesta terça-feira (8), após a conclusão das obras de recuperação do imóvel, que sofreu danos de pequeno porte por conta das chuvas do fim de semana.

Notícias relacionadas:

Na quarta-feira (9), voltam as aulas no Centro Municipal de Educação Infantil Cemei, no Parque Mambucaba I. As pessoas que estavam abrigadas nessa unidade foram transferidos para o Cemei Dolores Gritten, que continua funcionando como abrigo temporário para 127 moradores da cidade.

O Cemei Parque Mambucaba II está funcionando, desde a manhã desta segunda, como centro de cadastramento e distribuição de kits de limpeza e higiene pessoal ? uma ação da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania. Tanto esta unidade quanto o Cemei Dolores Gritten continuam sem previsão de volta às aulas.

Segundo Lauro Oliveira, assessor da Defesa Civil de Angra, as condições do tempo no município estão melhorando.

"Estamos com 45 milímetros [mm] acumulados de chuva nas últimas 24 horas, mas continuamos em estado de alerta máximo, pois, nas últimas 72 horas, o acumulado chega a 390mm. Devido a essa condição, podem ocorrer deslizamentos de encostas, pois o solo está encharcado em diversas áreas", explicou.

Saúde

As unidades de emergência de saúde estão funcionando normalmente, com atendimento 24 horas. A exceção é o Serviço de Pronto Atendimento do Parque Mambucaba, cujos serviços estão temporariamente suspensos, por causa de alagamento do espaço.

Em caso de emergência, a população deve acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pelo telefone 192. Conforme a necessidade de cada caso, os pacientes são encaminhados para o Hospital Municipal da Japuíba, o SPA do Frade ou Hospital da Praia Brava.



O Corpo de Bombeiros também auxilia na transferência de pacientes para o Hospital da Praia Brava. Equipes de limpeza trabalham para restabelecer o funcionamento da unidade.

Cadastramento

Por causa da situação de emergência, reconhecida pelo governo federal, começou hoje em Angra dos Reis o cadastramento de moradores para recebimento do Cartão Recomeçar, benefício no valor de R$ 3 mil concedido pelo governo do estado. Destinado à população em vulnerabilidade social atingida por desastres como enchentes, deslizamentos, desabamentos e incêndios, o cartão permite a compra de material de construção, eletrodomésticos da linha branca e móveis.

O cadastramento está sendo feito das 9h às 17h, no Cemei Parque Mambucaba II. O público-alvo inicial são os desalojados pela enxurrada, que atingiu o município desde a última sexta-feira (4). Os documentos necessários para o cadastramento são RG e CPF.

Os desalojados receberão também kits de limpeza, higiene pessoal, cesta básica, colchões e água mineral.

Os critérios para se inscrever no Cartão Recomeçar incluem atualização no Cadastro Único até o dia do desastre, residir na área afetada, ter renda per capita de até meio salário mínimo, ou renda total familiar de até 3 salários mínimos, conforme o Decreto Estadual 48.057, de 2 de maio de 2022.

Doações

A prefeitura está recebendo donativos enviados para as famílias atingidas pelo temporal. Das 9h às 16h, estão sendo arrecadados alimentos não perecíveis, além de itens de higiene pessoal e limpeza, água, roupas e ração para animais domésticos.

Leptospirose

A Secretaria de Saúde reforça a orientação para que as pessoas fiquem atentas a sintomas que podem indicar leptospirose, doença causada por uma bactéria presente na urina de animais infectados, principalmente ratos. Como o contágio da doença pode ocorrer por meio de contato com a água das enchentes, é preciso redobrar a atenção.

No caso de febre, dor de cabeça e dores no corpo, principalmente na panturrilha, a recomendação é ir à unidade de saúde mais próxima e relatar o possível contato com a água da chuva.

Os sintomas podem surgir até 40 dias depois de a pessoa ter tido contato com a água contaminada.

Segundo o Ministério da Saúde, o simples contato com água de enchente não significa que a pessoa tenha contraído leptospirose. Por isso, recomenda-se que a pessoa não tome antibióticos de maneira preventiva.

O tratamento da leptospirose é iniciado no momento em que o paciente com sintomas é identificado como suspeito pela equipe médica.