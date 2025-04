Departamento de Saúde dos EUA fará nova recomendação sobre flúor

Por Ahmed Aboulenein

WASHINGTON (Reuters) - O Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS, na sigla em inglês) dos EUA reunirá novamente um painel independente de especialistas em saúde para fazer uma nova recomendação sobre a adição de flúor na água potável, disse um porta-voz nesta segunda-feira.

O uso do mineral, que é adicionado à água para fortalecer o esmalte dos dentes e promover a saúde bucal, tem sido uma questão política polêmica em alguns estados há décadas.

"O HHS está convocando novamente a Força-Tarefa de Serviços Preventivos Comunitários para estudar e fazer uma nova recomendação sobre o flúor", disse um porta-voz do HHS.

A declaração ocorreu após uma reportagem da Associated Press citando o Secretário de Saúde e Serviços Humanos, Robert F. Kennedy Jr., dizendo em um evento em Salt Lake City, Utah, que ele planeja dizer aos Centros de Controle e Prevenção de Doenças para pararem de recomendar flúor na água potável.

A Agência de Proteção Ambiental dos EUA também analisará novas informações científicas sobre os potenciais riscos à saúde do flúor na água potável em coordenação com o HHS, um passo inicial para decidir sobre os padrões para sua inclusão, disse o administrador Lee Zeldin no mesmo evento, de acordo com uma declaração da EPA.

Utah se tornou o primeiro estado dos EUA a proibir o uso de flúor em sistemas públicos de água depois que o governador Spencer Cox assinou uma legislação nesse sentido no mês passado.

A Associação Odontológica Americana se opôs à lei de Utah e manteve o apoio à fluoretação da água comunitária para ajudar a prevenir a cárie dentária.

O Serviço de Saúde Pública dos EUA recomenda que os níveis de flúor na água potável permaneçam abaixo de 0,7 miligrama por litro.

Níveis acima de 1,5 mg/L, o dobro do limite recomendado, são conhecidos por aumentar os riscos à saúde, como fraturas ósseas, doenças da tireoide e danos ao sistema nervoso.

O limite aplicável atualmente definido pela EPA é de 4,0 mg/L. Em setembro de 2024, um juiz federal na Califórnia ordenou que a EPA reforçasse seus regulamentos, dizendo que o composto representa um risco potencial irracional para crianças.

Kennedy, que se opõe à adição de flúor aos sistemas públicos de água, afirmou, na ausência de evidências conclusivas, que a fluoretação da água nos níveis dos EUA está associada a vários problemas de saúde, incluindo câncer.

Cerca de 63% de todos os norte-americanos têm flúor em seus sistemas de água comunitários, de acordo com estatísticas do CDC de 2022.

