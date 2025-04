Trump ordena revisão de proposta da Nippon Steel para aquisição da US Steel

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou nesta segunda-feira (7) o início de uma revisão da proposta de aquisição da siderúrgica americana US Steel por parte de sua rival japonesa Nippon Steel, uma fusão bloqueada por seu antecessor Joe Biden.

O ex-presidente americano paralisou um acordo avaliado em 14,9 bilhões de dólares (R$ 87,7 bilhões, na cotação atual) para que a companhia japonesa adquirisse a siderúrgica norte-americana, alegando motivos de segurança nacional.

"Ordeno ao Comitê de Investimento Estrangeiro nos Estados Unidos (CFIUS) que realize uma revisão da aquisição da US Steel por parte dos compradores para me ajudar a determinar se pode ser apropriado tomar novas medidas", assegurou Trump em um memorando para seu gabinete.

A revitalização do assunto reacendeu também as esperanças de um eventual acordo, informou a imprensa americana, enquanto as ações da US Steel (USS) disparavam 16% no fechamento do pregão da Bolsa de Valores de Nova York nesta segunda-feira.

As ações da Nippon Steel também subiam nesta terça-feira (data local) na bolsa de Tóquio, 11%, impulsionadas pelo anúncio de Trump.

A USS disse em comunicado enviado à AFP que a medida de Trump "valida a decisão audaz" de seu Conselho de Administração de "desafiar a ordem ilegal do presidente Biden".

David McCall, presidente do sindicato United Steelworkers, se posicionou contra a medida de Trump: "Independentemente de quanto escrutínio receba o acordo USS-Nippon proposto, não altera a ameaça urgente que representa para a nossa segurança nacional e econômica, para o futuro a longo prazo da indústria siderúrgica e dos empregos de nossos membros".

A Nippon Steel anunciou em fevereiro que apresentaria uma "proposta audaz" para investir na US Steel, anunciou um porta-voz governamental japonês.

