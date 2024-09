Zambelli é diagnosticada com diverticulite e síndrome que causa arritmia

Do UOL, em São Paulo (SP)

A deputada Carla Zambelli (PL) foi diagnosticada com Síndrome da Taquicardia Postural Ortostática, de acordo com boletim médico do HCor (Hospital do Coração), onde ela está internada.

O que aconteceu

O documento, divulgado neste sábado (28), é assinado por três médicos. De acordo com as informações do hospital, além da síndrome, que é associada à arritmia benigna, a deputada também apresenta um quadro de diverticulite aguda, condição preexistente.

Segundo o HCor, Zambelli continua sendo atendida no hospital. "A deputada responde bem ao tratamento, encontra-se estável e deverá ter alta hospitalar nos próximos dias", diz o boletim médico.

A deputada foi internada na última quinta-feira (26). Ele deu entrada no hospital após um mal-estar e, segundo o HCor, estava realizando o teste de Looper, para diagnosticar a causa de uma arritmia.

A internação coincidiu com o dia em que a deputada prestaria depoimento ao STF (Supremo Tribunal Federal). Ela e o hacker Walter Delgatti Neto foram intimados a depor sobre o caso de invasão do sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

Em maio, o Supremo os tornou réus por invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica. Documentos apreendidos com Zambelli foram considerados provas de seu envolvimento em um esquema para desacreditar o Judiciário, incluindo falsos mandados de prisão e ordens judiciais contra Alexandre de Moraes. O ministro é relator do caso.

Os documentos correspondiam a arquivos inseridos no sistema do CNJ por Delgatti. Entre os materiais encontrados pela Polícia Federal havia um falso mandado de prisão contra Moraes e um recibo de bloqueio de bens, visando questionar a credibilidade do Judiciário. Delgatti confessou o crime, alegando ter recebido pagamento de Zambelli, embora parte de seu depoimento tenha sido contestado pela PF.