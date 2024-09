Israel ataca Beirute após discurso de Netanyahu na ONU

ROMA, 27 SET (ANSA) - Pouco mais de uma hora depois do discurso do premiê Benjamin Netanyahu na Assembleia-Geral da ONU, Israel lançou um novo bombardeio contra a periferia sul de Beirute, capital do Líbano, região tida como bastião do grupo xiita Hezbollah.

Segundo a imprensa libanesa, pelo menos seis edifícios foram completamente destruídos pelo ataque aéreo, que incluiu cerca de 20 mísseis disparados por caças israelenses.

Netanyahu concedia uma coletiva de imprensa a jornalistas na ONU quando foi informado sobre o bombardeio e deixou a sala às pressas.

De acordo com o porta-voz das Forças de Defesa de Israel (IDF), Daniel Hagari, o ataque atingiu o quartel-general do Hezbollah, que ficava embaixo de um edifício residencial no bairro de Dahiya.

O número de mortos ainda é desconhecido. (ANSA).

