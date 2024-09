Ibovespa tem leve recuo, mas sela ganho semanal apoiado em estímulos na China

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou com queda moderada nesta sexta-feira, em dia sem definição para as bolsas em Wall Street, mas ainda selando ganho na semana em meio a uma série de anúncios de estímulos econômicos na China, enquanto o cenário fiscal doméstico se manteve no radar de investidores.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa recuou 0,21%, a 132.730,36 pontos, após oscilar entre altas e baixas durante o pregão.

Apesar do declínio no dia, onde chegou a marcar 132.628,32 pontos na mínima e 133.923,09 pontos na máxima, o índice avançou 1,27% na semana. O volume financeiro na sessão somou 22,85 bilhões de reais.

Promessas de mais estímulos econômicos na segunda maior economia do mundo despertaram otimismo nas bolsas internacionais nos últimos dias, favorecendo principalmente ações de empresas ligadas a commodities, com o papel da Vale superando os 60 reais após operar por mais de dois meses abaixo desse patamar.

"Foi um anúncio que surpreendeu de uma forma positiva o mercado", observou a analista Bruna Sene, da Rico Investimentos.

Adicionando peso à euforia, o banco central chinês reduziu nesta sexta a taxa de compulsório de bancos e injetou liquidez no sistema bancário, buscando levar o crescimento econômico do país de volta à meta de aproximadamente 5% deste ano.

Mas as questões domésticas relacionadas à área fiscal e à trajetória de juros permaneceram como um contrapeso na semana, ora ganhando mais destaque, ora sendo deixadas em segundo plano.

Na véspera, a Fitch afirmou que a política fiscal atual brasileira e seus efeitos não estão acompanhando o forte desempenho da economia nacional e que os desafios para o governo federal devem persistir e crescer no próximo ano.

Os investidores ainda seguiram atentos a uma bateria de dados econômicos internos no dia, incluindo taxa de desemprego, IGP-M e abertura de postos de trabalho, atrás de pistas sobre a dinâmica da inflação no Brasil, após o Banco Central elevar a taxa básica Selic a 10,75% ao ano.

Nos Estados Unidos, o índice de preços PCE -- medida de inflação preferida do Federal Reserve -- subiu 0,1% em agosto, após um aumento não revisado de 0,2% em julho e previsão de economistas de avanço de 0,1%, ampliando apostas de um segundo corte de juros na reunião do Fed em novembro.

Os principais índices acionários em Wall Street fecharam sem direção única, com alta do Dow Jones, mas quedas do S&P e Nasdaq, enquanto o retorno do Treasury de dez anos, uma referência global para decisões de investimento, marcava 3,7544% no final da tarde, de 3,789% na véspera.

DESTAQUES

- VALE ON perdeu 0,45%, em movimento de realização de lucros ao final da semana, após subir pelos últimos quatro pregões impulsionada por alta dos futuros do minério de ferro na Ásia. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 4,38%, a 750 iuanes (106,94 dólares) a tonelada, nível mais alto desde 2 de setembro. No radar, também esteve noticiário envolvendo a avaliação pela Cosan da venda de ativos, incluindo sua participação de 2,2 bilhões de dólares na Vale. Na semana, o papel da mineradora acumulou alta de 11,53%; no mês até agora, sobe 7,35%.

- PRIO ON avançou 2,2%, após anunciar que fechou acordo com a Sinochem para compra da participação da empresa asiática no campo de Peregrino, no Rio de Janeiro, por 1,9 bilhão de dólares. Segundo a petrolífera, sua produção irá aumentar em cerca de 35 mil barris por dia após a conclusão da aquisição, que ainda está sujeita a condições precedentes, incluindo a aprovação pelo Cade.

- BTG PACTUAL UNIT teve acréscimo de 2,8%, entre os principais pesos positivos para o Ibovespa, junto com BRADESCO PN, que valorizou-se 0,88%, e ITAÚ UNIBANCO PN, que subiu 0,38%. BANCO DO BRASIL ON e SANTANDER BRASIL UNIT , por outro lado, recuaram 0,84% e 0,8%, respectivamente.

- PETROBRAS PN cedeu 0,39%, apesar de recuperação nos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent encerrou com alta de 0,53%, a 71,98 dólares. A presidente da estatal, Magda Chambriard, afirmou na véspera que a petrolífera está estudando recondicionar plataformas em estaleiros nacionais em vez de descomissioná-las.

- CARREFOUR BRASIL ON ganhou 5,45%, acumulando alta semanal de 7,91%. O Atacadão, rede de atacarejo da companhia, informou nesta sexta que alcançou a marca de 374 lojas no país, com duas inaugurações em Salvador nesta semana. No setor, ASSAÍ ON avançou 0,87%.

- ENEVA ON avançou 0,29%, em nova sessão de alta para o papel da companhia, que anunciou na noite de quinta-feira a assinatura de um contrato flexível com a Termopernambuco, usina operada pela Neoenergia, para fornecimento de gás natural entre outubro e o final do primeiro semestre de 2026.