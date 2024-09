'Canivete suíço da cozinha': por que esta espátula de inox faz sucesso?

Uma espátula de cozinha da marca Mimo Style se tornou um sucesso de vendas nos últimos meses. O produto registrou mais de mil compras só na Amazon no mês passado. Mas o que ela tem de diferente?

De acordo com as avaliações dos consumidores, a qualidade do material, versatilidade de funções (dá para cortar, raspar, dividir massas e usar como régua) e preço acessível chamam positivamente a atenção. As poucas críticas envolvem o seu tamanho pequeno: 12 por 15 cm.

O que a Mimo Style diz sobre essa espátula

Feita de aço inox;

Tem régua medidora de 15 centímetros;

Multiuso, serve para cortar, separar, raspar, confeitar, transferir e organizar o preparo de massas, legumes e confeitaria;

Pesa 105 gramas e é fácil de manusear;

Pode ser lavada na máquina lava-louças;

Pode ser usada em altas e baixas temperaturas.

O que diz quem usou o produto?

A nota média da espátula Mimo Style na Amazon é de 4,8 (do total de cinco). São mais de 24 mil avaliações:

(...) Ela é realmente um verdadeiro canivete suíço da cozinha! Utilizo-a para diversas tarefas, desde confeitar bolos e cupcakes até raspar o excesso de massa das tigelas. Além disso, a sua ponta afiada facilita o corte preciso de massas e a sua forma permite organizar e dividir massas com precisão.

Gabriel Naldis

Praticidade à toda prova. Uso a todos os momentos na cozinha.

Duarte

Amei. Uso direto para massas e até mesmo limpar superfícies com farinha.

Marineide B.

Produto de qualidade a um valor bem acessível.

Gabriel

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores pontuaram que o produto tem um tamanho pequeno e que as medidas da régua apagaram com pouco tempo de uso.

Achei pequena. Na primeira lavagem, a inscrição com os tamanhos da régua para medidas já começou a apagar.

Paula Gisely de Oliveira Rocha

Bom, mas bem pequeno. O produto tem uma boa qualidade, já estou usando, pena que é pequeno, não é igual aos que vemos na TV... Mas usual. Para recolher as coisas que picou, como legumes e verduras, devido ao seu tamanho, precisa fazer algumas viagens da tábua para a panela. Mas digo, fora isso, é um bom produto.

Rodrigo Alexandre

A régua apagou rápido. O material é de boa qualidade, mas a marcação de régua na extremidade saiu no primeiro uso.

Raquel

