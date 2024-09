Cuidados com o sol: testamos protetor em gel para peles pretas ou pardas

Não é uma tarefa fácil encontrar protetor solar para o rosto, principalmente um que deixe a pele com um aspecto mais seco e 'lisinho'. Mas meu cuidado pelas manhãs mudou depois que eu encontrei esse protetor de rosto da marca Negra Rosa. Como é um produto direcionado para peles pretas ou pardas, senti muita diferença no quesito consistência e também na aderência.

A espessura desse cosmético imita um sérum ou gel e, por isso, a pele não fica brilhando. Muito pelo contrário, dá um aspecto mais hidratado e ainda sem pesar, como alguns produtos em creme.

Mão com protetor Negra Rosa Imagem: Arquivo pessoal

O que eu gostei

Textura: não vem em creme e também é 'oil free', não deixando a pele com aspecto pegajoso ou oleoso - uma de minhas preocupações, já que o produto é em gel.

Rendimento: basta colocar um pouquinho apenas, igual mostro na foto, que é possível aplicar no rosto inteiro. Realmente faz diferença.

Efeito pele aveludada: dá um aspecto hidratado e sem ser algo que fica brilhando na zona T, que se estende ao nariz, queixo e testa.

Preço: se comparado a outros do mercado, o custo-benefício vale muito e não pesa no bolso na hora de investir em um produto para a pele.

Longa duração: mesmo malhando, suando e ficando com a pele bem suja, senti que protegeu e 'segurou', principalmente em dias de praia e sol forte.

Transparência: ideal para quem não gosta de nada pigmentado, com cores e cheiros fortes. Ele é translúcido, um dos pontos que mais gostei.

Pontos de atenção

Tom de pele: como o nome da marca já sugere, o produto foi pensado para peles negras, mas, segundo o fabricante, o protetor serve para todos os tipos de pele.

Textura: quem está acostumada a usar sempre os produtos em creme pode estranhar um pouco a textura dele no começo. Mas logo depois a pele adere bem ao produto e não fica com aquele efeito pesado.

Quem pode gostar desse protetor solar

Considero esse cosmético ideal para quem tem pele negra e ainda não encontrou um produto certo e direcionado para o seu tom. Também acho interessante para mulheres que usam muita maquiagem e precisam de uma pele mais 'leve'.

Ao aplicar esse produto, é mais fácil garantir uma proteção contra o sol e ainda aplicar a make sem ter medo de deixar o rosto com aspecto pesado.

