Oncoclínicas nega ter recebido oferta da Alliança

SÃO PAULO (Reuters) - A Oncoclínicas rejeitou nesta quinta-feira informação de que teria recebido oferta de fusão com a Alliança Saúde, segundo comunicado ao mercado.

"A companhia não recebeu qualquer proposta por parte da Alliança ou de seu acionista controlador, Nelson Tanure, para uma potencial fusão de operações ou contemplando qualquer outro tipo de transação", afirmou a Oncoclínicas.

Mais cedo, o jornal Valor publicou que Tanure havia feito uma oferta para fusão da Alliança com a Oncoclínicas.

"A Oncoclínicas segue empenhada na execução de seu plano de negócios, com foco no seu 'core business', ou seja, no tratamento oncológico, bem como no atingimento de seus 'guidances' previamente divulgados ao mercado", afirmou a empresa.

A ação da Oncoclínicas encerrou o dia em queda 3,5%, cotada a 4,92 reais. A Alliança avançou 2%, a 15,26 reais.

(Por Alberto Alerigi Jr.)