EUA oferece 20 milhões de dólares pela captura de um oficial iraniano

Os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira (26) uma recompensa de até 20 milhões de dólares (109 milhões de reais) por informações que levem à detenção de um oficial da Guarda Revolucionária, o exército ideológico do regime iraniano, acusado de planejar um assassinato.

O anúncio do Departamento de Estado ocorre após o ex-presidente e candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, denunciar "grandes ameaças à sua vida" vindas do Irã.

Em agosto, os Estados Unidos informaram ter detido um complô de um paquistanês ligado a Teerã para assassinar um funcionário americano em vingança pela morte do general iraniano Qasem Soleimani. Ele foi assassinado em 3 de janeiro de 2020 em um ataque com drones no Iraque ordenado por Trump.

Em um comunicado nesta quinta, o Departamento de Estado ofereceu "uma recompensa de até 20 milhões de dólares por informações que conduzam à detenção ou condenação de Shahram Pursafi", também conhecido como Mehdi Rezayi.

Em 2019, os Estados Unidos incluíram a Guarda Revolucionária Iraniana em sua lista de "organizações terroristas estrangeiras".

Em agosto de 2022, as autoridades americanas tornaram pública uma acusação formal contra Shahram Pursafi, como o suposto mentor de um plano de assassinato contra John Bolton, ex-assessor de Segurança Nacional da Casa Branca.

O plano, pelo qual o oficial iraniano teria oferecido 300 mil dólares (1,63 milhão de reais), tinha supostamente como objetivo vingar a morte do general Soleimani, segundo a acusação.

O Irã classificou em 2022 as acusações como "ridículas" e afirmou que a carreira política de Bolton estava "acabada".

