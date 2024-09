Dezenas de crianças se afogam durante festival hindu na Índia

LUCKNOW, Índia (Reuters) - Pelo menos 46 pessoas se afogaram, a maioria delas crianças, enquanto se banhavam em rios e lagoas inundados pelas recentes enchentes durante a celebração de um festival religioso hindu comemorado por milhões de pessoas no norte da Índia, disseram as autoridades nesta quinta-feira.

Entre os mortos estão 37 crianças e sete mulheres que se afogaram na quarta-feira no Estado de Bihar, no leste do país, em incidentes espalhados por 15 distritos, segundo um comunicado do departamento de gerenciamento de desastres de Bihar.

A Índia já presenciou tumultos que provocaram várias mortes durante eventos religiosos no passado, mas incidentes generalizados de afogamento durante festivais são raros.

A imprensa local afirmou que alguns dos rios e lagoas do Estado haviam sido inundados por enchentes após fortes chuvas.

Os devotos estavam celebrando o festival anual de Jivitputrika Vrat, durante o qual as mulheres jejuam por 24 horas e fazem orações pelo bem-estar de seus filhos. Elas também viajam para rios e lagoas na vizinhança para tomar banho, às vezes acompanhadas de seus filhos.

O governo estadual anunciou uma indenização de 400.000 rúpias (equivalente a 4.784 dólares) para as famílias de cada um dos mortos, segundo o comunicado.

(Reportagem de Saurabh Sharma)