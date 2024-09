Carros mais baratos: Detran-SP tem 4 dias de leilão de veículos apreendidos

O Detran (Departamento Estadual de Trânsito) de São Paulo anunciou um grande leilão para o próximo mês em Mogi das Cruzes. Serão oferecidos 628 lotes apreendidos entre os dias 22 e 25 de outubro, com os interessados em participar podendo fazer a inscrição no site da Rico Leilões (www.ricoleiloes.com.br), organizadora do evento.

O que aconteceu

O Detran-SP está oferecendo 628 lotes em um leilão a ocorrer no próximo mês. Dentre os veículos apreendidos, 245 estão em condições de circular, há ainda 176 sucatas com motor aproveitável, 106 sucatas com motor inservível e 101 sucatas para fundição ou reciclagem.

Dos quatro dias de pregão, os primeiros dois (22 e 23 de outubro) serão para os carros em condições de circular e os dois últimos para sucatas. As inscrições podem ser feitas no site da Rico Leilões, com a prazo de até 48h antes do evento.

A avaliação estimada para cada veículo é calculada com base nos valores praticados pelo mercado e no estado de conservação da unidade.

Os veículos estão em três pátios autorizados pelo Detran-SP e presentes no edital, com os interessados podendo conferi-los de perto nos dois dias úteis que antecedem a abertura dos pré-lances, em 16 de outubro.

É possível ver a lista completa dos veículos oferecidos no edital do governo clicando aqui.

