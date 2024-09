Caneta 'mágica' aponta possível falha no freio do carro; veja como funciona

Nesta semana, o programa Carona explica, no quadro Autosserviço, a importância de você manter o fluido de freio em bom estado, por se tratar de um item de segurança indispensável.

Com a ajuda de um especialista, o apresentador Jorge Moraes alerta que o fluido deve ser substituído completamente no prazo indicado no manual do veículo, seguindo a especificação DOT recomendada pelo fabricante do automóvel.

Fica o alerta: nada de completar o nível, pois isso pode contaminar o fluido novo com o velho, que pode já ter perdido suas propriedades originais de fábrica.

Outra dica é conferir o percentual de água no fluido, por meio de uma espécie de caneta para esta finalidade. O fluido de freio tem a tendência a absorver umidade, o que compromete sua eficiência na hora de frear o carro.

Caoa amplia fábrica com robôs da Ford

Fábrica da Caoa em Anápolis (GO) passa por ampliação com investimento de R$ 3 bilhões em 5 anos Imagem: Divulgação

Nesta edição do Carona, Moraes visita a fábrica da Caoa em Anápolis (GO), que está passando por uma ampliação mediante investimento de R$ 3 bilhões.

As instalações terão a área ampliada em mais de 36 mil m², para atingir 208 mil m². Com esse incremento, além da aquisição de mais de 200 robôs que estavam nas antigas instalações da Ford em Camaçari (BA), a meta é produzir 76 mil veículos no local até o fim de 2024.

A BYD, que está construindo uma linha de produção no espaço anteriormente ocupado pela Ford na Bahia, náo aproveitou esses robôs.

A fábrica da Caoa em Anápolis hoje produz os SUVs Tiggo 5x, Tiggo 7 e Tiggo 8 Pro, da Caoa Chery, e também o caminhão HR e o utilitário esportivo Tucson, da Hyundai.

Com as obras, a unidade goiana não vai apenas aumentar produção da gama atual, como também irá passar a fabricar as versões híbridas do Tiggo 7 e do Tiggo 8 - atualmente, elas vêm da China.

Tiggo 8 agora é Pro e traz tela gigante

De cara nova, Caoa Chery Tiggo 8 traz painel e central multimídia em telas que somam 24,6 polegadas Imagem: Divulgação

Durante a visita a Anápolis, Jorge Moraes também conferiu as novidades do Tiggo 8, o SUV médio da Caoa Chery que ganhou o sobrenome Pro e mudanças por dentro e por fora.

Com preço sugerido de R$ 194.990 em setembro de 2024, o utilitário esportivo de sete lugares montado em Anápolis agora traz o mesmo design externo da versão híbrida plug-in, que é importada do China.

O Tiggo 8 Pro exibe novo desenho nos faróis de LEDs, na grade dianteira e nos para-choques. O modelo também recebeu mudanças nas lanternas traseiras, enquanto o conjunto mecânico mantém o motor 1.6 turbo a gasolina de 187 cv e 28 kgfm, bem como o câmbio automatizado de dupla embreagem e sete marchas.

Caoa Chery Tiggo 8 Pro combina painel e multimídia em telas que somam 24,6 polegadas Imagem: Divulgação

As rodas trazem novo desenho estão maiores: têm 19 polegadas, ante as 18 polegadas do Tiggo 8 anterior.

Por dentro, o SUV da Caoa Chery recebeu aprimoramentos, que incluem o painel de instrumentos e a central multimídia com telas integradas que, juntas, chegam a 24,6 polegadas.

Os bancos também mudaram, bem como o console central - que conta com carregador de celular por indução mais potente, agora com 50 W, e seletor de câmbio redesenhado.

Citroën C3 ganha motor turbo e CVT

Citroën C3 You 2025 é nova versão de topo, equipada com o motor 1.0 turbo flex T200 de 130 cv Imagem: Divulgação

Além das novidades da Caoa Chery, o Carona apresenta nesta edição a linha 2025 do Citroën C3.

Produzido em Porto Real (RJ), o hatch compacto traz como principal novidade a introdução do motor 1.0 turbo flex T200, capaz de render 130 cv e 20,4 kgfm de torque e que traz gerenciamento da transmissão CVT.

Trata-se do mesmo conjunto mecânico utilizado em outros automóveis da Stellantis, dona da Citroën, como 208, da Peugeot, e Pulse e Fastback, da Fiat.

A nova motorização substitui o antigo propulsor 1.6 aspirado e chega exclusivamente na versão topo de linha do C3 - rebatizada como You! e que, em setembro de 2024, traz preço sugerido de R$ 99.990.

Essa configuração, além do motor mais forte, traz detalhes como rodas de liga leve, retrovisores externos e teto com acabamento preto brilhante. Por dentro, as mudanças se concentram no volante e nos bancos, que agora têm revestimento de couro sintético.

Por fim, no quadro Fala Carona, Jorge Moraes tira dúvidas da audiência sobre o mercado automotivo e seus últimos lançamentos.

