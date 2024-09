StoneX prevê novo crescimento na safra de algodão do Brasil em 2024/25

Por Roberto Samora

SÃO PAULO (Reuters) - A produção de algodão do Brasil na safra 2024/25 foi estimada nesta quarta-feira em um recorde de 3,82 milhões de toneladas (pluma), aumento de 5,4% na comparação com a temporada anterior, com impulso de avanço da área plantada, de acordo com a primeira estimativa da consultoria StoneX para o novo ciclo.

A StoneX estima um aumento de área plantada em cerca de 128 mil hectares (+6,4%), puxado principalmente pelo Mato Grosso, onde deve avançar 112 mil hectares (+7,6%). A produtividade, no entanto, deve ser monitorada, à medida que a safra se desenvolva.

Para 2023/24, a StoneX apontou "pequena" revisão de 50 mil hectares para cima na área do Mato Grosso, maior produtor do país. Assim, espera-se que o Brasil encerre o ciclo colhendo 3,62 milhões de toneladas de pluma.

As exportações previstas para 2023/24 seguem inalteradas em 2,9 milhões de toneladas, enquanto o ciclo 2024/25 aponta para carregamentos próximos deste número, em 2,8 milhões de toneladas, segundo a consultoria.

O Brasil é o maior exportador global de algodão.

O volume de embarques esperados poderá ser revisado, uma vez que dependerá de diversos fatores, como a disponibilidade de algodão em outros países exportadores, apetite das fiações dos países importadores e uma safra normal para a produtividade de algodão no Brasil, ponderou a StoneX.