Prio negocia compra de participação da Sinochem no campo Peregrino

SÃO PAULO (Reuters) -A petroleira Prio anunciou nesta quarta-feira que está negociando com a chinesa Sinochem a aquisição de participação no campo Peregrino, segundo fato relevante ao mercado.

A empresa afirmou que ainda não atingiu um acordo vinculante sobre a participação. O anúncio ocorre após o jornal Folha de S. Paulo noticiar mais cedo que a empresa deve fechar nesta semana um acordo de até 1,9 bilhão de dólares para a compra da fatia de 40% da Sinochem no campo.

As ações da Prio caíam cerca de 3% nas negociações pela manhã na B3, em desempenho inferior ao Ibovespa, que oscilava próximo da estabilidade, enquanto os preços do petróleo no exterior recuavam.

A Sinochem, controlada pelo governo chinês, tem tentado vender a participação de 40% no campo Peregrino desde 2017. A empresa comprou a fatia da norueguesa Equinor por 3,07 bilhões de dólares em 2010, superando uma série de concorrentes chineses que buscavam ativos de alta qualidade.

A Equinor possui os outros 60% da participação e opera o campo, o maior da empresa fora da Noruega, que alcançou no ano passado uma produção de 110.000 barris de petróleo por dia.

A Reuters noticiou no mês passado que a Sinochem também planeja vender sua participação de 40% em uma joint venture de xisto nos Estados Unidos com a gigante do petróleo Exxon Mobil, avaliada em mais de 2 bilhões de dólares.

(Por Gabriel Araujo; reportagem adicional de Alberto Alerigi Jr.)

((Tradução Redação São Paulo))

