Greve de trabalhadores de terminais de grãos ameaça exportações no Canadá

Ottawa, 25 - Trabalhadores de terminais de grãos na Costa Oeste do Canadá paralisaram suas atividades, ameaçando as exportações de canola, trigo e outras culturas. Membros do Sindicato Local dos Trabalhadores de Grãos "333" entraram em greve na manhã da terça-feira, 24, após o fracasso das negociações com a Vancouver Terminal Elevators' Association na semana passada. Um aviso de greve de 72 horas foi emitido pelo sindicato no sábado.A paralisação afeta seis terminais no Porto de Vancouver, cruciais para as exportações de canola, trigo, cevada e outros grãos das pradarias canadenses. O porto alertou sobre atrasos nos navios caso a interrupção nas exportações continue.A Grain Growers of Canada, que representa mais de 65 mil produtores, disse que a greve vai interromper a chegada de quase 100 mil toneladas de grãos aos terminais diariamente, resultando em uma potencial perda de 35 milhões de dólares canadenses em exportações diárias (cerca de US$ 26 milhões). Os produtores de grãos dependem do Porto de Vancouver para movimentar a maior parte de sua produção. A Grain Growers disse que, no ano passado, os elevadores dos terminais receberam pouco mais da metade de todo o grão produzido no país.A greve é a mais recente interrupção nas cadeias e no comércio do Canadá. No mês passado, o governo obrigou a Canadian National Railway, a Canadian Pacific Kansas City e o sindicato que representa quase 10 mil trabalhadores ferroviários a aceitar uma arbitragem vinculativa, encerrando a paralisação das operações de transporte de carga no país.Além disso, agricultores e empresas se preparam para um possível efeito comercial depois que a China lançou investigações sobre algumas importações de produtos agrícolas e químicos do Canadá, em resposta a uma decisão do país de implementar uma sobretaxa de 100% sobre todos os veículos elétricos fabricados na China, e uma sobretaxa de 25% sobre produtos de aço e alumínio do país asiático. Fonte: Dow Jones Newswires