Milei vê pesquisas indicarem que apoio de argentinos começa a cair

Por Adam Jourdan

BUENOS AIRES (Reuters) - O presidente da Argentina, Javier Milei, que conseguiu manter sua popularidade apesar dos dolorosos cortes de gastos desde que assumiu o cargo no fim do ano passado, está vendo seu apoio começar a diminuir, segundo as últimas pesquisas.

Isso representa um grande desafio para as reformas econômicas.

Uma pesquisa da Universidade Torcuato Di Tella na última segunda-feira mostrou que o apoio ao governo de Milei, antes positivo, caiu quase 15% em setembro, a maior queda durante seus nove meses de governo.

Os dados da empresa de pesquisas Poliarquía mostraram uma queda de 7% no mês. Segundo uma pesquisa da consultoria Proyeccion, as opiniões positivas sobre o governo de Milei caíram para 44,8%, e as negativas, subiram para 50,7%. Outra pesquisa da CB Consultora mostrou queda no apoio.

Os dados ressaltam um grande desafio para Milei. Economista impetuoso e ex-jornalista, ele até o momento conseguiu impor duras medidas de austeridade e, ao mesmo tempo, manter os eleitores ao seu lado, evitando grandes protestos nas ruas, apesar da recessão e do aumento da pobreza.

Em setembro, Milei bloqueou aumentos planejados para os pagamentos de aposentadorias inicialmente aprovados pelo Congresso e apresentou um orçamento austero para 2025. Enquanto isso, os custos de gás, água e eletricidade aumentaram para muitos cidadãos, após subsídios estatais serem retirados.

Os cortes profundos de Milei ganharam aplausos dos investidores e dos mercados, vistos por muitos como necessários após anos de déficits fiscais, inflação crescente e instabilidade econômica. Mas eles atingiram a atividade econômica, os empregos e aumentaram a pobreza.

(Reportagem de Adam Jourdan, Nicolas Misculin e Hernan Nessi)