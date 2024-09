Líder turco diz que valores da ONU e do Ocidente estão morrendo na Faixa de Gaza

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - O presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, disse nesta terça-feira que os valores da Organização das Nações Unidas (ONU) e do mundo ocidental estão morrendo na Faixa de Gaza, à medida que o conflito continua no enclave.

Erdogan pediu uma "aliança da humanidade" para deter Israel.

Em discurso na 79ª Assembleia Geral da ONU, Erdogan também afirmou que a Turquia está ao lado do povo do Líbano, em meio aos ataques de Israel contra combatentes do Hezbollah no país.

(Por Ece Toksabay)