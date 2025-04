Rio Tinto prevê embarques de minério de ferro em 2025 no limite inferior da projeção

A Rio Tinto, segunda maior mineradora do mundo em valor de mercado, informou que prevê que os embarques de minério de ferro de suas operações de mineração na Austrália provavelmente ficarão no limite inferior da projeção em 2025, por conta devido às perdas sofridas por eventos climáticos extremos no primeiro trimestre deste ano, segundo nota divulgada na terça-feira, 15.

De acordo com a empresa, foram embarcadas 70,7 milhões de toneladas métricas de minério de ferro das minas na região de Pilbara, na Austrália, nos três meses até março, o que é 9% menor que o mesmo período do ano anterior e 17% abaixo dos embarques feitos no quarto trimestre de 2024. Anteriormente, a expectativa era de que a Rio Tinto embarcaria entre 323 milhões e 338 milhões de toneladas em 2025.

"Planos de mitigação estão em andamento para compensar cerca de metade disso e exigirão um investimento adicional de cerca de A$ 150 milhões US$ 95 milhões para obras de retificação e contratação de atividades de mineração", afirmou.

Em Londres, a ação da Rio Tinto fechou com alta marginal de 0,01% e, em Nova York, o ADR da mineradora subia 0,65%, às 14h22 (de Brasília).