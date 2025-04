Ações europeias fecham em baixa com ASML alertando que tarifas dos EUA atrapalham perspectivas

Por Sukriti Gupta e Medha Singh e Shashwat Chauhan

(Reuters) - As ações europeias fecharam em baixa nesta quarta-feira, pressionadas por papéis relacionados a semicondutores, depois que a maior fornecedora de equipamentos para fabricação de chips do mundo, a ASML, alertou que as tarifas dos Estados Unidos estavam aumentando a incerteza em torno de suas perspectivas para 2025 e 2026.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,19%, a 507,09 pontos, embora tenha se distanciado bastante dos menores níveis intradiarios no fechamento. O setor de tecnologia foi o mais combalido, com queda de 2%.

As ações da ASML caíram 5,2% e foram as que mais pressionaram o índice de referência.

Também exercendo pressão sobre as ações globais de chips, a Nvidia disse na terça-feira que enfrentou um encargo de US$5,5 bilhões relacionado ao seu chip mais avançado disponível para venda na China, conforme os EUA tentam se manter à frente na corrida da inteligência artificial.

Empresas de semicondutores, incluindo ASM International, BE Semiconductor, Soitec, Infineon e STMicroelectronics caíram de 1,3% a 3,2%.

A guerra comercial travada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, levou o índice de referência europeu ao menor nível em um mês na semana passada, com investidores agora voltando seu foco para a temporada de balanços para avaliar as consequências.

"As reações voláteis e caóticas do mercado observadas nos últimos dias mostram que o ruído introduzido nos primeiros meses do mandato de Donald Trump levou investidores a reagir de forma exagerada", disse Mabrouk Chetouane, chefe de estratégia de mercados globais da Natixis Investment Manager

"A perspectiva de uma escalada e o fim anunciado da dinâmica da globalização estão dificultando as decisões de investimento, conforme a aparente ausência de um 'porto seguro' está obscurecendo o padrão usual de risco."

Embora as perdas nas ações de tecnologia mais amplas tenham pesado sobre o índice de referência, o setor de petróleo e gás ajudou a mitigar algumas perdas, subindo 1,2% e acompanhando os preços mais altos do petróleo bruto.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,32%, a 8.275,60 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,27%, a 21.311,02 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,07%, a 7.329,97 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,62%, a 36.067,57 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,49%, a 12.942,10 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,59%, a 6.745,91 pontos.