Casa Branca diz que apresentará recurso contra acusação de desacato por expulsão de imigrantes

O governo do presidente americano, Donald Trump, apresentará um recurso "imediatamente" contra as conclusões de um juiz que o acusa de "desacato" em um caso de expulsão de imigrantes com base em uma lei de 1798, informou a Casa Branca nesta quarta-feira (16).

Prevemos "uma apelação imediata", escreveu o diretor de comunicações Steven Cheung na rede social X. "O presidente está 100% comprometido em garantir que terroristas e imigrantes ilegais criminosos deixem de ser uma ameaça para os americanos e suas comunidades em todo o país", acrescentou.

