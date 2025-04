Al Shabaab captura cidade estratégica da Somália enquanto intensifica ofensiva

MOGADÍSCIO (Reuters) - Os combatentes do Al Shabaab capturaram nesta quarta-feira uma cidade na região central da Somália utilizada pelas forças do governo como área de preparação para repelir uma ofensiva dos militantes que ganhou terreno nas últimas semanas, disseram moradores e soldados.

Os avanços da afiliada da Al Qaeda, que incluíram a breve captura de vilarejos a 50 km de Mogadíscio no mês passado, deixaram os moradores da capital nervosos com os rumores de que o al Shabaab poderia atacar a cidade.

O Exército recapturou esses vilarejos, mas o al Shabaab continua avançando na zona rural, o que levou o governo a enviar policiais e agentes penitenciários para apoiar os militares, disseram soldados à Reuters.

Seis moradores e três soldados disseram que o al Shabaab tomou a cidade de Adan Yabaal, que fica a cerca de 245 km ao norte de Mogadíscio, em combates pesados nesta quarta-feira.

"Depois de muitas horas de combate, fizemos uma retirada tática", disse Aden Ismail, oficial militar que transportou soldados feridos para a região vizinha de Hiiraan.

O Exército e as milícias de clãs aliados vinham usando Adan Yabaal como base operacional para ataques contra o al Shabaab.

Originário da região, o presidente Hassan Sheikh Mohamud, visitou a cidade no mês passado para se reunir com os comandantes militares sobre o envio de reforços.

"Se o al Shabaab capturar uma cidade, isso não significa que eles nos dominaram", disse Mohamud em um discurso nesta quarta-feira, sem citar diretamente a cidade.

"Há uma grande diferença entre uma guerra e uma batalha."

O Al Shabaab, que tem travado uma insurgência desde 2007 para tomar o poder e governar com base em sua interpretação estrita da lei islâmica Sharia, disse um comunicado que suas forças haviam invadido 10 instalações militares durante os combates desta quarta-feira.

"Após as orações matinais, ouvimos uma explosão ensurdecedora e, em seguida, tiros", disse de Adan Yabaal Fatuma Nur, mãe de quatro filhos, à Reuters por telefone.

"O Al Shabaab nos atacou de duas direções".

Autoridades do governo nacional não estavam disponíveis ou não responderam aos pedidos de comentários.

Os combates ocorrem em um momento em que o futuro do apoio internacional à segurança na Somália está cada vez mais precário.

Uma nova missão de manutenção da paz da União Africana substituiu uma força maior no início do ano, mas seu financiamento é incerto, com os Estados Unidos se opondo a um plano de transição para um modelo de financiamento da ONU.

(Reportagem de Abdi Sheikh)