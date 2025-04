Unctad: economia global pode desacelerar para 2,3% em 2025 sob pressão de tensões comerciais

A economia mundial está em uma trajetória recessiva, sob efeito do aumento das tensões comerciais e da incerteza persistente, alertou a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad, na sigla em inglês). De acordo com o relatório, o crescimento global deve desacelerar para 2,3% em 2025, colocando a economia em um caminho de recessão diante das ameaças como choques nas políticas comerciais, volatilidade financeira e um aumento na incerteza, fatores que podem prejudicar a perspectiva global.

A Unctad destaca que as recentes medidas tarifárias estão perturbando cadeias de suprimentos e reduzindo a previsibilidade. "A incerteza na política comercial está em um patamar historicamente alto", afirma a instituição, "e isso já se reflete em decisões de investimento adiadas e redução de contratações".

A desaceleração afetará todos os países, mas a Unctad demonstra preocupação especial com as economias em desenvolvimento, principalmente as mais vulneráveis. Muitos países de baixa renda enfrentam uma "tempestade perfeita" de condições financeiras externas deterioradas, dívidas insustentáveis e crescimento doméstico fraco.

Apesar dos desafios, a Unctad aponta que o comércio entre países em desenvolvimento (Sul-Sul) é uma fonte de resiliência. Responsável por cerca de um terço do comércio global, "o potencial da integração econômica Sul-Sul oferece oportunidades para muitas nações em desenvolvimento", destaca.

A Unctad pede mais diálogo e negociação, além de uma coordenação política regional e global mais forte, aproveitando os laços comerciais existentes. "Ação coordenada será essencial para restaurar a confiança e manter o desenvolvimento nos trilhos", conclui. O alerta reforça a necessidade de medidas conjuntas para evitar um agravamento da crise econômica global.