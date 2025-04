Presidente do Banco Mundial mostra incerteza sobre contribuição dos EUA a fundo de países pobres

Por David Lawder

WASHINGTON (Reuters) - O presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, disse nesta quarta-feira que teve discussões construtivas com o governo Trump sobre o banco de desenvolvimento, mas acrescentou que não sabe quanto os Estados Unidos contribuirão para o fundo da instituição voltado para os países mais pobres do mundo.

Banga disse a repórteres que, se os EUA não cumprirem a promessa de US$4 bilhões para a Associação Internacional de Desenvolvimento, feita pelo governo do ex-presidente Joe Biden no ano passado, e alguns países europeus diminuírem os fundos prometidos, isso poderá reduzir a última rodada de financiamento de US$100 bilhões do fundo para US$80 bilhões ou US$85 bilhões.

Isso seria quase igual aos US$82 bilhões em apoio da AID prometidos em 2019, mas abaixo do montante de US$93 bilhões em 2021.

"Estamos tendo um diálogo construtivo com o governo dos EUA. Não sei onde isso vai parar, mas não tenho nenhum problema com o diálogo que estou tendo", disse Banga, uma semana antes das reuniões do primeiro semestre do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional em Washington.

"Eles estão fazendo as perguntas certas, e nós estamos tentando dar as respostas certas", acrescentou.

ADAPTAÇÃO DA ESTRATÉGIA CLIMÁTICA

Perguntado se ainda estava comprometido com a meta do Banco Mundial de dedicar 45% de seu financiamento anual a projetos relacionados ao clima até este ano, diante do desejo do presidente Donald Trump de reduzir o financiamento climático, Banga disse que muitos dos projetos incluídos nessa meta serão apenas "desenvolvimento inteligente" que traz benefícios climáticos.

Ele disse que metade do financiamento direcionado seria destinado a ajudar os países com resiliência e adaptação ao clima.

"Esse é o telhado de uma escola pintado de branco em vez de vermelho, por isso é mais fresco por dentro", disse Banga. "É uma escola que não é destruída por um furacão, ou uma estrada que não é levada pelas águas em uma monção, ou variedades de sementes resistentes ao calor, e irrigação por gotejamento. Essas são coisas que são relevantes no desenvolvimento."

A outra metade da meta de 45% é para a mitigação da mudança climática, mas apenas cerca de 5% do financiamento total do banco será dedicado ao desenvolvimento de energia, disse Banga, com uma parte disso também dedicada a projetos de gás.

Banga disse que a diretoria do Banco Mundial em junho considerará uma estratégia de energia com todas opções, "que não é apenas energia renovável, mas um plano de transição para todos".

Ele disse que os esforços de financiamento de energia do Banco Mundial no futuro incluiriam "gás, geotérmica, hidrelétrica, solar, eólica e nuclear onde fizer sentido. Essa é a estratégia que discutiremos com nossa diretoria".

Banga também enfatizou as reformas que o Banco Mundial empreendeu desde que ele assumiu o cargo em junho de 2023 para tornar o credor mais eficiente, mais rápido e focado em melhores resultados de desenvolvimento.

"Portanto, em 2024, quase metade do nosso financiamento ao setor público era baseado no desempenho, vinculado a resultados, em comparação com 28% há uma década", disse Banga.

Nas reuniões deste mês, disse Banga, o banco pretende fazer mais progressos em suas iniciativas para atrair o financiamento do setor privado para projetos de desenvolvimento e mercados emergentes.

(Reportagem de David Lawder e Andrea Shalal)