Rússia deveria ter suas próprias stablecoins, diz autoridade do Ministério das Finanças

MOSCOU (Reuters) - A Rússia deveria desenvolver suas próprias stablecoins atreladas a outras moedas depois que as carteiras digitais do país, que detêm a popular USDT (Tether), foram bloqueadas no mês passado, disse uma autoridade sênior do Ministério das Finanças nesta quarta-feira.

As stablecoins atreladas ao dólar, que são um tipo de criptomoeda projetada para manter um valor constante, cresceram muito nos últimos anos, pois ajudaram a movimentar fundos entre diferentes criptomoedas ou em dinheiro.

Os órgãos reguladores russos permitiram o uso experimental de criptomoedas em pagamentos internacionais, que se tornaram mais difíceis devido às sanções ocidentais. Antes do bloqueio, o USDT era popular entre as empresas russas como uma ferramenta de pagamento.

"O recente bloqueio nos faz pensar que precisamos considerar a criação de ferramentas internas semelhantes ao USDT, possivelmente atreladas a outras moedas", disse o vice-chefe do departamento de política financeira do ministério, Osman Kabaloev.

A exchange de criptomoedas russa Garantex disse em 6 de março que a Tether, criadora do USDT, havia bloqueado carteiras digitais em sua plataforma com mais de 2,5 bilhões de rublos (US$30,12 milhões), dias depois de sofrer sanções da União Europeia.

A chefe do banco central da Rússia, Elvira Nabiullina, que se opõe ao uso de criptomoedas em pagamentos domésticos, disse que as empresas russas estão testando ativamente os pagamentos internacionais de criptomoedas como parte do experimento.

(Reportagem de Elena Fabrichnaya)