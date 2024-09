Justiça Eleitoral de SP instala urnas em comunidades rurais e quilombolas

Do UOL, em São Paulo

Mais de 1.100 eleitores de comunidades tradicionais e isoladas poderão votar sem precisar sair de suas localidades, diz o TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo).

O que aconteceu

Seis seções eleitorais foram instaladas em assentamentos rurais, comunidades caiçaras e quilombos de São Paulo. Segundo o TRE-SP, a medida foi tomada para viabilizar a participação de 1.100 eleitores na votação de 6 de outubro.

Confira locais e quantidade de eleitores contemplados:

Assentamento rural de Mirante do Paranapanema : 413 eleitores

: 413 eleitores Comunidade Caiçara de Bonete, em Ilhabela: 201 eleitores

em Ilhabela: 201 eleitores Comunidade Caiçara Castelhanos, em Ilhabela: 140 eleitores

em Ilhabela: 140 eleitores Comunidade Caiçara Camburi, em Ubatuba: 146 eleitores

em Ubatuba: 146 eleitores Quilombo Pedro Cubas, em Eldorado: 107 eleitores

em Eldorado: 107 eleitores Quilombo Ivaporunduva, em Eldorado: 107 eleitores

Comunidades foram escolhidas diante da dificuldade dos eleitores de acessar locais de votação. É a primeira vez que as seções de Camburi e Ivaporunduva funcionarão em eleições. "Como servidores públicos, temos como obrigação levar os serviços até essa população para que cada pessoa que vive no local obtenha cidadania plena, podendo votar e ser votada", afirmou o desembargador Silmar Fernandes, presidente do TRE-SP.

O envio dos votos será feito com uma tecnologia chamada JE-Connect, informou o TRE-SP. Ela foi desenvolvida pela Justiça Eleitoral em 2014, justamente para agilizar o envio de votos de locais isolados para apuração. O sistema permite envio dos dados de resultados por meio de satélite, sem a necessidade de transporte das mídias até os cartórios eleitorais.