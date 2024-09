Wall Street sobe com foco em autoridades do Fed e dados

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street tinham leve alta nesta segunda-feira, com os investidores mudando seu foco para comentários de autoridades do Federal Reserve e dados econômicos na semana, após a decisão do banco central de iniciar o afrouxamento monetário.

O movimento do Fed na semana passada impulsionou os índices para ganhos mensais, contrariando uma tendência histórica de fraqueza no mês de setembro para as ações.

Após obter ganhos durante a maior parte do ano, o S&P 500 está próximo de atingir seu maior nível da história e o Dow Jones atingiu outro recorde intradiário.

O Dow Jones subia 0,17%, a 42.133,93 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,32%, a 5.720,70 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,31%, a 18.003,67 pontos.

Oito dos 11 setores do S&P 500 tinham alta, com as ações de energia liderando os ganhos com um aumento de 1,4%, enquanto as ações do setor de saúde caíam 0,3%.

Entre os papéis de megacaps, a Tesla saltava 3,6% e a Meta subia 1,2%, enquanto a Apple perdia 0,5%.

Comentários de várias autoridades do Fed eram o principal foco do dia, à medida que investidores buscam pistas sobre o motivo pelo qual o banco central dos EUA reduziu os juros em 50 pontos-base.

O presidente do Fed de Atlanta e membro votante, Raphael Bostic, disse que a inflação e o desemprego estão se aproximando de níveis normais, sugerindo uma abertura para um ritmo rápido nos próximos cortes, enquanto o presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, disse esperar redução adicional de 50 pontos-base até o final do ano.

Operadores inicialmente favoreciam um movimento maior do Fed em sua próxima reunião de novembro, segundo a ferramenta FedWatch do CME Group, depois que o diretor Christopher Waller sinalizou na sexta-feira que os próximos dados de inflação podem ficar abaixo da meta de 2% do Fed.

No entanto, as apostas agora parecem divididas, com os mercados esperando uma redução total de 74,3 pontos-base até o final do ano, de acordo com os dados da LSEG.

As atenções estarão voltadas para dados do índice PCE de agosto na sexta-feira - o indicador de inflação preferido do Fed.

