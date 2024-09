UniCredit eleva fatia no Commerzbank para cerca de 21%

O UniCredit elevou sua participação no Commerzbank para cerca de 21% por meio da compra de instrumentos adicionais, segundo comunicado divulgado nesta segunda-feira, 23. No comunicado, o UniCredit detalhou que assumiu instrumentos financeiros para uma fatia de 11,5% no Commerzbank.

Recentemente, o UniCredit havia revelado a aquisição de uma fatia de 9% no segundo maior banco da Alemanha, alimentando rumores sobre uma possível fusão entre as duas instituições financeiras.

"O UniCredit acredita existir um valor substancial que pode ser desbloqueado dentro do Commerzbank, seja de forma independente ou dentro do UniCredit, para benefício da Alemanha e dos acionistas do banco", disse a instituição.

O UniCredit informou ainda que apresentou um pedido regulatório para ser autorizado a deter uma fatia de mais de 10% a até 29,9% no Commerzbank. O aumento de participação está sujeito à obtenção das aprovações necessárias, explicou o banco.

Por volta das 8h10 (de Brasília), a ação do banco italiano caía 2,2% na Bolsa de Milão.

No horário acima, em Frankfurt, a ação do Commerzbank tinha leve alta de 0,16%, revertendo fortes perdas de mais cedo no pregão alemão.

*Com informações da Dow Jones Newswires