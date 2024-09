'Achei patético o vídeo da ambulância', diz Marçal sobre seu próprio vídeo

O candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) disse que achou "patética" a cena da ambulância, postada por sua própria equipe em suas redes sociais, após levar uma cadeirada do candidato José Luiz Datena (PSDB). Afirmação foi feita durante sabatina promovida pela Rádio CBN, o jornal O Globo e o Valor Econômico, nesta segunda-feira (23).

O que aconteceu

Marçal foi questionado se o vídeo postado após o debate na TV Cultura foi armado ou não. No vídeo, Marçal aparece de olhos fechados e recebendo oxigênio com uma máscara dentro de uma ambulância, sendo levado ao hospital Sírio-Libanês.

Em um vídeo obtido pela colunista do UOL Raquel Landim, Marçal admite que a ambulância foi para "fazer uma cena". "Eu precisava daquela ambulância. Eles queriam fazer uma cena, esse povo aí", disse Marçal. "Dava para ir correndo para o hospital. Não é insuportável."

"Às vezes, a pessoa está emocionada e quer mostrar coisas que não precisam ser mostradas", disse o candidato do PRTB na sabatina. Ele afirmou que não sabia o que tinha sido postado e que descobriu apenas posteriormente.

Achei patético ter filmado e mostrado [a cena], fora da ambulância e tudo. Reprovei [o ato] e quase desliguei a pessoa que fez isso

Pablo Marçal (PRTB), candidato à Prefeitura de São Paulo

O candidato do PRTB afirmou que conseguiria ir ao hospital correndo, mas que preferiu ir de ambulância, pois estava sentindo dor ao respirar e havia risco de perfuração do pulmão. Como consequência da agressão, Marçal agora está com o braço direito engessado por ter uma fratura no dedo.

Marçal foi ainda questionado sobre o motivo pelo qual não pediu para apagar o vídeo da cena logo que viu. Ele respondeu que não adiantaria, pois o conteúdo já tinha sido replicado em várias páginas das redes sociais.