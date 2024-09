Modelo indígena é destaque na Semana de Moda de Milão

SÃO PAULO, 23 SET (ANSA) - Estrela da grife Diesel, a brasileira Emilly Nunes, descendente de indígenas da comunidade Aruans, roubou a cena na Semana de Moda de Milão, que chega ao fim nesta segunda-feira (23).

Com 24 anos, a modelo criada entre Belém e a Ilha de Marajó é uma das apostas da Way Model, agência de tops como Alessandra Ambrósio e Carol Trentini, e brilhou na passarela na capital da região da Lombardia, no norte da Itália.

"Eu sonhava trabalhar como modelo, mas não via minha beleza ocupando esses lugares, então achei que nunca poderia estar aqui", afirmou Nunes, que já estrelou capas de revistas, publicidades, além de ter desfilado na Europa, Nova York e São Paulo.

Segundo a brasileira, "é muito importante" que haja "corpos indígenas em todos os espaços". "Representar o meu povo é muito importante para termos mais visibilidade e para que mais indígenas ocupem os espaços que sonharem", acrescentou.

Antes de despontar como um dos nomes do momento na moda internacional, Nunes chegou a trabalhar como operadora de caixa, em um supermercado do Pará, e como vendedora de uma empresa de telefonia.

"Eu acompanhava desde criança os desfiles de moda, quando calçava o salto-alto da minha mãe e desfilava pelos cômodos de casa. Estou muito feliz, estou realizando sonhos", celebrou.

