Fogaça diz que seu estilo não atrapalha negócios: 'Vou do lixo ao luxo'

A cara e a imagem de roqueiro tatuado que o chef Henrique Fogaça carrega não o intimidou no mundo dos negócios. No Divã de CNPJ, o jurado do Masterchef contou que com a vida o ensinou a passar segurança e compromisso em qualquer espaço para além da aparência física.

Hoje eu sei transitar do lixo ao luxo, em todas as classes sociais, porque eu já frequentei tudo. Então, a gente sabe chegar. Vou em tal lugar? Vou colocar um blazer, um terno legal, para não chegar daquele jeito Henrique Fogaça, Chef de cozinha

A atitude que Fogaça demonstra nas telas do Masterchef e na cozinha dos seus restaurantes, o Sal Gastronomia e a franquia Cão Veio, vem do mundo punk rock, que mudou seu jeito de enxergar a vida e os negócios.

Minha essência é a rua, o underground, a música [...] Estou com 50 anos de idade, virei um empreendedor, aquela coisa, muita gente critica, as raízes do entendimento, da postura, e da forma de conduzir a vida dentro do mundo dos negócios foi a música que me trouxe muito forte. Uma coisa mais subversiva de não se acomodar, de ir para cima Henrique Fogaça, Chef de cozinha

Esse instinto da rua e da subversão poderiam ser características incompatíveis com um empresário que lidera diversas empresas e negocia com investidores e patrocinadores.

Para Fogaça, outros traços da sua personalidade e compromisso profissional transmitem o que seus parceiros de negócio esperam. "Eu acho que a confiança está nos nossos valores, no nosso olhar, no nosso aperto de mão. Eu acho que isso tudo influencia", diz.

Antes de ser consagrado pelo programa MasterChef, da TV Bandeirantes, Fogaça construiu do zero o Sal Gastronomia, começando em uma cozinha pequena na galeria de arte Vermelho, em São Paulo. Ali, o chef era de tudo um pouco. Cozinheiro, responsável pelas compras, garçom. Essa fase de "sarjeta", como Fogaça chama, criou a casca para liderar suas empresas hoje.

Sem querer falar que é um diferencial, mas é. Eu vejo que um cara que não teve essa vivência, de certa forma, da sarjeta, da rua, de uma situação que você tem que se desdobrar, não tem a malandragem para alçar novo [voos] Henrique Fogaça, Chef de cozinha

Assista o Divã de CNPJ do Canal UOL:

O videocast é exibido toda segunda-feira, às 18h30, no Canal UOL e no Youtube do UOL. A versão em áudio do programa também fica disponível nas plataformas de podcast. Confira chef e empreendedor Henrique Fogaça: