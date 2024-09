Califórnia processa Exxon por poluição global por plásticos

A Califórnia entrou com uma ação judicial contra a gigante do petróleo Exxon Mobil por seu suposto papel na poluição global por resíduos plásticos, anunciou o procurador-geral do Estado nesta segunda-feira.

Em um evento durante a Semana do Clima na cidade de Nova York, o procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta, disse que o Estado processou a Exxon após concluir uma investigação de quase dois anos que, segundo ele, mostrou que a empresa estava deliberadamente enganando o público sobre as limitações da reciclagem.

A investigação reflete sondagens anteriores da Califórnia sobre supostos esforços do setor petrolífero para enganar o público acerca das mudanças climáticas.

Bonta disse que seu gabinete quer especificamente informações sobre a promoção pela Exxon de sua tecnologia de "reciclagem avançada", que utiliza um processo chamado pirólise para transformar plásticos de difícil reciclagem em combustível. Ele havia dito que o progresso lento da tecnologia é um sinal da contínua desinformação da Exxon.

"A ação de hoje mostra o quadro mais completo até agora da desinformação de décadas da ExxonMobil, e estamos pedindo ao tribunal que responsabilize a ExxonMobil plenamente por seu papel na criação e agravamento da crise de poluição por plásticos por meio de sua campanha de engano", disse Bonta em um comunicado.

A Exxon rejeita as alegações de que engana o público sobre as limitações da reciclagem de plásticos ou sobre as mudanças climáticas.

A Exxon é a maior produtora mundial de resinas usadas para plásticos de uso único, de acordo com um relatório publicado no ano passado pela Minderoo Foundation, com as consultorias Wood Mackenzie e Carbon Trust.

A ação judicial da Califórnia ocorre antes da última rodada de negociações do tratado global sobre plásticos, que será realizada em Busan, na Coreia do Sul, no final do ano.