É provável que você já tenha se questionado o motivo de alguns modelos serem considerados SUVs, mesmo que na real não passem de hatches com suspensões mais altas. Não faltam exemplos para isso, e acredito que o mais curioso de todos é o Renault Kwid.

Fosse em outros tempos, ele seria somente um hatch pequeno mesmo, concorrente de qualquer outro modelo de entrada. Tem carroceria com dimensões diminutas, motor de baixa cilindrada, tração apenas na dianteira e faz uso de pneus para asfalto, como qualquer outro compacto do presente ou do passado.

Mas nada disso é necessário para ser um SUV. De acordo com o Inmetro, outros critérios são considerados, e é isso que eu mostro no vídeo dessa semana.

Colunistas do UOL

