De cabo a coronel: PL tem 721 candidatos com nomes ligados à segurança

Partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Partido Liberal (PL) possui 721 candidatos com nomes de urna relacionados a cargos militares ou de forças de segurança, o que representa 17,54%. Os dados foram revelados por um estudo do Inesc (Instituto de Estudos Socioeconômicos), em parceria com o coletivo CommonData. No total, 4110 candidatos de diferentes partidos adotam nomes vinculados às forças de segurança.

O que aconteceu

O PL lidera a lista de candidatos com nomes associados à segurança pública. Com 721 candidatos, o partido é seguido por Republicanos (377 candidatos) e União Brasil (367 candidatos).

A maioria dos candidatos disputando sob esses nomes estão concorrendo ao cargo de vereador. Do total, 92,99% visam uma vaga nas câmaras municipais, enquanto 3,55% concorrem ao cargo de prefeito e 3,45% a vice-prefeito.

A maior parte das candidaturas é masculina. Dos 4110 candidatos, 91,60% são homens e 46,71% se autodeclaram brancos. Somando os que se declaram pretos e pardos, 52,06% se identificam como negros.

De cabo a sargento. A análise destaca que termos como "sargento", "cabo" e "bombeiro" são os mais utilizados entre os candidatos. "O uso de expressões militares nos nomes de urna visa capitalizar imagens associadas a essas ocupações, que vão desde masculinidade, autoridade e disciplina, à violência e autoritarismo, buscando influenciar o eleitorado que se identifica com esses elementos", diz Carmela Zigoni, assessora política do Inesc.

Candidatos por partido