Tales: Nunes está criando um ninho de cobras contra ele

Ao dizer que errou ao instituir o passaporte de vacina durante a pandemia de covid-19, o candidato à reeleição à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), cria "um ninho de cobras" contra si próprio, disse o colunista Tales Faria ao UOL News desta sexta (20).

Ele está abrindo a porta para o Boulos usar, especialmente no segundo turno, tudo o que o Bolsonaro falou de besteira.

Tá circulando na internet, nas redes sociais com muita força um vídeo do Bolsonaro, por exemplo, falando que não deu um um tostão para o Ibama e o ICMBio e não permitiu a contratação dessa gente, que quer essa gente fora.

Estamos em plena queimada, o Bolsonaro foi contra todas as medidas ambientais e esse vídeo tá rodando a internet barbaramente. O que vai ocorrer? Na campanha o Boulos vai pegar vários vídeos do Bolsonaro batendo no Bruno Covas, falando contra a vacina, tudo o que puder pegar e dizer: "Esse aqui é o candidato que diz que agora é contra a vacina".

É essa a chance que o Nunes está criando para o inimigo. O Nunes está criando um ninho de cobras contra ele.

Para Faria, a aliança de Nunes com Bolsonaro é uma armadilha.

Ele precisa do voto dos bolsonaristas, mas cada vez que ele se torna bolsonarista, ele perde votos. A administração dessa contradição vai ser um grande problema para o Ricardo Nunes daqui para frente. Como lidar com o lado médico e o lado monstro?

Uma hora é o sujeito que foi cria do Bruno Covas, cria dos bons tempos do PSDB, e o monstro, o sujeito que é contra a vacinação, contra a obrigatoriedade da vacina em plena pandemia.

