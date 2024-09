PM entra na Uerj para retirar alunos, e deputado Glauber Braga é detido

A Polícia Militar entrou nas instalações da Uerj (Universidade Estadual do Rio de Janeiro), nesta sexta-feira (20), após decisão judicial que determinou a desocupação do prédio, tomado por alunos há um mês. Uma das pessoas detidas no local foi o deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ).

O que aconteceu

Ação ocorreu no prédio João Lyra Filho, no bairro do Maracanã. Imagens da TV Record mostram os policiais entrando em grupos no local, por volta das 13h30.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o deputado entre um grupo de pessoas colocadas em um ônibus da polícia. Ao UOL, a assessoria de imprensa da deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP), que é esposa de Glauber, confirmou a detenção.

O que está acontecendo por aqui é um absurdo completo. Esses estudantes estavam lutando para garantir os seus direitos de permanecer na universidade. Houve uma proposta dos estudantes que estavam na ocupação para a abertura de uma negociação. E o que veio como retorno foi bomba. [Estou sendo detido] junto com eles [estudantes]. Estava tentando mediar uma posição dentro do espaço da ocupação e o diálogo dos estudantes

Glauber Braga em entrevista a jornalista de dentro do camburão

A presidente nacional do PSOL, Paula Coradi, classificou a prisão como "arbitrária e ilegal". Segundo ela, o partido já acionou advogados e vai avaliar medidas cabíveis contra o Estado. (Leia a nota, na íntegra, abaixo)

Deputado Glauber Braga e alunos são detidos pela polícia durante manifestação na Uerj Imagem: Reprodução

Desocupação ocorre um dia após prazo judicial. Uma decisão da 13ª Vara de Fazenda Pública do TJRJ deu prazo até às 13h da quinta-feira (19) para que os alunos deixassem os prédios sob pena de multa de R$ 10 mil por dia e uso de força policial.

Batalhão de Choque, equipes do 6ºBPM e do Grupamento Aeromóvel da PMERJ foram enviados para o local. Em nota, a PMERJ informou que prestou auxílio ao Poder Judiciário e desobstruiu a Rua São Francisco Xavier após manifestantes atearem fogo em objetos na via.

Reitoria da instituição usou redes sociais para pedir saída dos manifestantes. Em publicação feita no fim da manhã, pouco antes da entrada da PMERJ no local, a UERJ pediu que os alunos saíssem "voluntária e pacificamente".

Instituição afirmou que situação chegou "ao limite da resistência pacífica". Em publicação na noite da quinta-feira (19), a UERJ afirmou que esperou a saída dos estudantes até o horário limite dado pela Justiça e que a supervisão de segurança do local encontrou "pessoas de rostos cobertos, armadas com pedaços de pau".

Prédio estava ocupado desde 20 de agosto. Alunos entraram na instituição para protestar contra mudança de regras de concessão de bolsas e auxílios estudantis, que retirariam mais de mil alunos dos benefícios. Antes disso, outra ocupação foi realizada pelos manifestantes em 29 de julho pelo mesmo motivo.

O UOL perguntou quantas pessoas ao todo foram detidas e se houve algum ferido durante a operação, mas sem resposta até o momento.

Nota do PSOL na íntegra

A prisão do deputado federal do PSOL Glauber Braga se deu de modo arbitrário e ilegal, quando nosso parlamentar tentava negociar uma solução pacífica para a reintegração de posse do Pavilhão João Lyra Filho, principal prédio do campus Maracanã da Universidade Estadual Rio de Janeiro (UERJ). O local estava ocupado por estudantes em protesto contra mudanças nas regras para a concessão de bolsas e auxílios de assistência estudantil.

O PSOL já acionou seu departamento jurídico para avaliar as medidas cabíveis contra o Estado do Rio de Janeiro, comandado pelo governador Claudio Castro, que sequer quis ouvir a proposta dos estudantes e invadiu, com a PM, o local de modo truculento fazendo uso de bombas e gás de pimenta, além de proceder uma detenção claramente ilegal de um parlamentar democraticamente eleito.



Paula Coradi, presidente nacional do PSOL