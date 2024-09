Sakamoto: Vitimização pegou mal, e Marçal ficou com imagem de 'frouxo'

O vídeo em que Pablo Marçal (PRTB) diz a apoiadores que encenou o sofrimento na ambulância após a cadeirada de Jose Luís Datena (PSDB), no debate da TV Cultura, é fruto da análise de que a "vitimização" não foi positiva para ele, segundo o colunista do UOL Leonardo Sakamoto.

Sakamoto afirmou durante o UOL News,desta sexta-feira (20), que parte do eleitorado de Marçal, que divide o público bolsonarista com o candidato Ricardo Nunes (MDB), pode ter avaliado a postura dele como frouxa.

O Marçal aprendeu com o bolsonarismo: fica de olho nas redes dele e nas pesquisas de opinião. Tinha duas possibilidades a partir da cadeirada: Pablo ganhava voto por estar sendo mostrado como vítima, ou perdia por ser visto como frouxo. Quando ele diz ao seu público que o vídeo era fake, na minha avaliação, ele faz isso porque pegou mal, a vitimização toda pegou mal - ele foi atacado por um senhor de 67 anos. [...] Se toda a vitimização tivesse dado voto, você acha que ele viria a público dizer isso? Não, claro que não.

Leonardo Sakamoto

O colunista também destacou que a postura de Marçal mudou justamente em um debate de uma TV aberta que tem entre a segunda e a terceira audiência na cidade de São Paulo.

Ontem, também pesou o fato de o Datafolha mostrar que a rejeição ao candidato continua subindo, enquanto as intenções de voto ficaram estagnadas. Ou seja, a tática agressiva nos debates não tem funcionado, o barraco com Datena só piorou as coisas e as inserções em rádio e TV do prefeito Ricardo Nunes apontando que o partido de Marçal tem vínculos com o PCC e que o próprio já foi preso e condenado por furto atingiram sua imagem.

Ele não está fazendo isso numa TV com baixa audiência. Está fazendo isso no SBT, que varia entre segundo e terceiro canal em audiência na cidade de São Paulo. Uma coisa é ele fazer a macaquice que for em um lugar que o que é importa de verdade são os cortes que ele faz para as redes sociais, outra coisa é no SBT, na Record e na Globo.

Leonardo Sakamoto

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.

Veja a íntegra do programa: