O que dizem os técnicos e o governo sobre o horário de verão?

O governo estuda retomar o horário de verão para ajudar na economia de energia, mas o tema ainda não está definido. Veja a seguir o que dizem os técnicos e o governo sobre o tema e o que falta para a decisão ser tomada.

O que dizem os técnicos

O ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) recomendou a retomada do horário de verão. O órgão é responsável por coordenar a operação do sistema elétrico e seus representantes se reuniram com o ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira nesta quinta-feira (19). O CMSE (Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico) referendou a recomendação do ONS.

A adoção do horário de verão pode ajudar a reduzir a pressão sobre o sistema elétrico no fim da tarde. Nesse período do dia, as usinas solares deixam de gerar ao mesmo tempo em que o consumo está no pico, o que aumenta o acionamento das termelétricas, aumentando o custo da energia.

O impacto da medida é pequeno. A medida tem potencial para reduzir cerca de 2% da carga no horário mais preocupante, que é o início da noite, segundo informações do jornal O Globo. A adoção também tem potencial para gerar economia de R$ 400 milhões.

O ONS fez uma série de outras recomendações para a questão energética. Dentre elas estão flexibilizar a operação de usinas termelétricas e usar um sistema em que grandes empresas consumidoras de energia paralisam o consumo em determinados momentos, em troca de uma remuneração, diz O Globo.

O que falta para a decisão

A decisão sobre o horário de verão depende do presidente Lula. A adoção ao horário de verão pode ocorrer ainda em 2024. Porém, deve vir após o segundo turno das eleições municipais, que ocorre em 27 de outubro. O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) alertou o governo de que se a mudança ocorrer no período eleitoral, pode prejudicar a votação.

Ministro disse que "ainda não está convencido" sobre o tema. Nesta quinta-feira (19), após a recomendação da ONS, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse a jornalistas que quer buscar outros instrumentos.

Se adotada, a medida exigirá adaptação dos diversos setores da economia. Silveira disse que, se tiver horário de verão, haverá "tempo para que os setores possam se adaptar, porque mexe com a vida de todos os brasileiros". A adoção do horário de verão agrada o setor de bares e restaurantes, mas pode causar problemas para companhias aéreas, por exemplo, ao forçar uma reprogramação principalmente de voos internacionais.

O horário (de verão) tem grau de economicidade, mais confiança na ponta (do consumo de energia). Mas, considerando a tranquilidade de que não faltará energia no país, diria que não estou convencido, e quero buscar outros instrumentos de maior resiliência.

Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia

Com informações da Reuters